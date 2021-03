Igon: “Massoni tiene que renunciar y pedir disculpas”

Santiago Igon, diputado nacional por Chubut del Frente de Todos, señaló a LU4 duros cuestionamientos contra el ministro de Seguridad, Federico Massoni, a quien le pidió la renuncia y que se disculpe por los hechos de inseguridad contra el Presidente.

“La verdad que es una lástima porque se intenta opacar todo el trabajo que se esta haciendo en la zona. Ahora estamos con ANSES, PAMI y RENAPER ayudando a la gente porque la mayoría de la gente perdió los documentos”, expresó.

Igon agregó que “No sé cuál es la intencionalidad que tiene el ministro Massoni porque es muy difícil que un intendente como el de Lago Puelo o un diputado nacional estén a cargo de la agenda de la visita del Presidente”.

Para el diputado nacional, “Conocemos el modus operandi que tiene el ministro para hacer política y en reiteradas oportunidades pedí la renuncia del ministro porque le hace mucho daño a la provincia, porque le imprime violencia todos los días”.

El dirigente del Frente de Todos aseveró que “El día del operativo no hubo absolutamente nadie de las Fuerzas de Seguridad de la provincia. Poner en riesgo la seguridad del Presidente amerita que el ministro Massoni más que hacer una conferencia de prensa, pida disculpas por el accionar que tuvo”.

Finalmente, sostuvo que “Desde Nación no se pidió la renuncia de Massoni porque eso es potestad del gobernador, pero cada vez son más los intendentes y referentes políticos que se lo reclaman, como ayer lo hizo el intendente Juan Pablo Luque porque sufrió las políticas mentirosas del ministro. Esperemos que el gobernador sepa escuchar que la política de seguridad no es la correcta en la provincia”.