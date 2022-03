Igon: «Les molesta que les recuerden que son cómplices de la toma de la deuda»

El diputado nacional del Frente de Todos por Chubut, Santiago Igon, rescató el discurso del presidente Alberto Fernández y aseguró que el retiro por parte de la oposición de la Apertura de sesiones «estaba programada y responde a que no puden escuchar un par de verdades».

En diálogo con LU4, Igon advirtio que «se fueron del Recinto, justo cuando el presidente recordaba que la deuda la tomó Macri, que ellos fueron cómplices, y que sigue firme la determinación de que la justicia investigue realmente que paso y quienes fueron los responsables», enfatizó.

El diputado remarcó que «este sector de la oposición, de Juntos por el Cambio, fueron los que dejaron sin presupuesto a un país en Pandemia. La verdad que no sorprende nada de estos actings que llevan adelante, que son lamentables pero que no nos sorprenden».

Igon rescató el discurso del presidente «quien fijó un claro diagnóstico y plan de acción. También recordó todo lo que se hizo en estos años, de doble pandemia, y también lo que se proyecta para esta parte de la gestión».

Finalmente, ante la consulta, el legislador aseguró que no conoce las razones por las que Máximo Kirchner no estuvo en el discurso. «La última vez que lo vi y hablamos mucho, como siempre, fue en el aniversario de Comodoro Rivadavia. No se qué pasó pero tampoco implica nada ni es para dramatizar. Cuando renunció a la presidencia de bloque, se dijeron que era un grave problema institucional y no lo fue», completó.