Igon durísimo con la oposición: “no paran de defraudar a la gente”

El diputado nacional, Santiago Igon, se expresó ante la decisión de Juntos por el Cambio de no dar el quórum necesario para el inicio de sesión legislativa del día de la fecha. “No paran de defraudar a la gente, cada vez que tienen que trabajar sobre los derechos y las necesidades del pueblo, muestran su verdadera cara”, subrayó el diputado.

En la agenda parlamentaria de la primera sesión presencial en la Cámara de Diputados, se iban a tratar los proyectos de Etiquetado Frontal de los envases de alimentos, derechos para las personas en situación de calle y un régimen jubilatorio diferencial para los trabajadores vitícolas.

Igon informó que, desde el bloque oficialista, se le ofreció a la oposición el ámbito para discutir el temario y ampliar la agenda legislativa, pero proponían tratar leyes que no tienen despacho de Comisión. Ante la negativa, los legisladores de Juntos por el Cambio resolvieron no presentarse en el recinto. Al respecto, el diputado indicó que “dar o no dar” quórum es una herramienta válida en la práctica política, pero “sólo les pedimos que sean sinceros alguna vez y le expliquen a quienes ellos dicen representar lo que piensan en realidad”.

“La pregunta es sencilla: ¿a quién defiende la oposición si no es capaz de votar una ley de etiquetado frontal pensada para mejorar la nutrición de nuestros niños y niñas? Está claro que defienden a las corporaciones y le dan la espalda al pueblo. Si no te miran la nuca, se esconden detrás de las cortinas”, manifestó el diputado.