Igon: “Caminamos hacia adelante con la esperanza que genera Cristina”

Santiago Igon, diputado nacional del Frente de Todos por Chubut, expresó a LU4 que “Estuvimos en La Plata acompañando a Cristina Fernández de Kirchner con un marco importantísimo de personas que llegaron desde diferentes puntos del país para celebrar el Día de la Militancia y escuchar el profundo discurso de Cristina, empezando a caminar hacia adelante con la esperanza que ella nos genera”.

Luego señaló que “Lamentablemente a 40 años de lograda la democracia se viven días muy difíciles con los discursos de odio y la agresión materializada que sufrió la vicepresidenta. Me parece que lo que se esta potenciado desde los medios de comunicación y un sector de la política ya no va más, tenemos que respetar el acuerdo democrático y entender que la vida tiene un valor enorme”.

“Quienes venían diciendo que Cristina iba a lanzar su candidatura no la conocen porque ella jamás va a poner por delante sus intereses personales a los de la patria, son las especulaciones de siempre que buscan encontrar de qué agarrase para beneficiarse; por eso Cristina dijo que deben dejarse de especular para comenzar a construir”, concluyó.