Igon: “Cambiemos le rompió la vida a los argentinos y vinimos a arreglarlo”

Igon interpretó sobre el discurso presidencial que “estuvo bien en no hacer anuncios en términos de obra o de reestructuración grandilocuente, me parece que sigue en la postura de ir tranquilo, tratando de ver cómo podemos ir solucionando cada uno de los temas. La deuda externa es la que ha complicado el accionar de este gobierno y poder poner la Argentina de pie, pero la postura de no pagar deuda a costa del hambre de los argentinos es la correcta y en función de eso se hará la reestructuración”.

Cuenca y petróleo

En lo que respecta al tema petrolero expresó que “la Ley de Hidrocarburos es algo que se viene trabajando y estuvimos analizando un punteo para trabajarla más profundamente con el diputado Darío Martínez. Lo que estamos buscando es la optimización del recurso, ya que eso va a favorecer tanto a los trabajadores, a las empresas como al gobierno”.

El diputado chubutense agregó: “Tenemos en el país un desarrollo hidrocarburífero muy importante, esta claro que Vaca Muerta tiene un potencial enorme pero también lo tiene la Cuenca del Golfo San Jorge; pero tenemos mucho para aportar a la Argentina y hay que empezar a hacerlo en términos más equitativos y que sea productivo para todos”.

El rol de Cambiemos

“Esperemos que la oposición se haga cargo de una vez por todas, hay claramente un sector del radicalismo que quiere charlar y colaborar, que entienden que hicieron un daño enorme. La mitad de la Argentina no está comiendo o come mal y eso es pura responsabilidad de Cambiemos, han sido hasta perverso en la forma de gobernar. Nos endeudaron de una manera sideral y han roto la producción, dejando a los derechos humanos de lado; todos están peor en términos económicos peor que cuatro años atrás y en trazos generales no vieron a gobernar al país sino a saquearlo”, sentenció Igon.

Para el diputado, el anterior gobierno nacional “le rompió la vida a los argentinos y el presidente tiene la grandeza de tratarlos con un tono conciliador, invitándolos a charlar, a que puedan expresarse y la oposición le pagan como en la última sesión, poniendo a favor de los privilegios de la Justicia, Cambiemos es eso”.