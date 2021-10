Igon aseguró que el Frente de Todos quiere la ley frontal de alimentos y la ovina

«Ante las inoportunas declaraciones del diputado Gustavo Menna, quien puso un manto de incertidumbre sobre el posicionamiento de los distintos bloques alrededor de los temas de la agenda parlamentaria, no podemos permitir que circulen discursos o agravios que produzcan la sensación de que algunos legisladores favorecemos una ley sobre otra», aseguró hoy el diputado nacional por el Frente de Todos, Santiago Igon.

El legislador afirmó que «debemos transmitir tranquilidad a todos los productores ovinos. Estuvimos y estaremos en contacto con cada uno de ellos, con los representantes de la Sociedad Rural y con todas las cámaras afines transmitiéndoles que, no sólo vamos tratar y sancionar la Ley Ovina sino que, además, destacamos las modificaciones incorporadas al proyecto, las cuales representan grandes beneficios al sector.

El proyecto de la nueva Ley Ovina, presentada por los legisladores del Frente de Todos, a diferencia de lo que ocurría con la prórroga de la antigua ley, donde la inversión del Tesoro Nacional llegaba a los $80 millones anuales, ahora esa cifra pasará a ser de $850 millones. Un presupuesto totalmente superador, que el Estado Nacional va girar por los próximos 10 años para potenciar, modernizar y ampliar la producción de la industria ovina en el país», agregó.

Además indicó que «como la legislación contempla una distribución de los fondos a partir del criterio de cantidad de ganado declarado, los productores chubutenses serán grandes beneficiarios de la misma. El stock ovino de nuestro país tiene cerca de 14.000.000 de cabezas y alrededor del 70% corresponden a la Región Patagónica. Según el último informe del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Chubut es la principal provincia productora, concentrando cerca del 27,3% (3.332.305) de cabezas.

A su vez, la reforma de la Ley Ovina prevé un trato preferencial para los proyectos productivos presentados por pymes y sectores de la agricultura familiar, campesina e indígena, quienes recibirán apoyo técnico para poder desarrollar la actividad en pequeñas superficies. Asimismo, también incorpora la perspectiva de género, promoviendo la igualdad de oportunidades y estimulando la participación de mujeres en los procesos productivos de la cadena ovina», prosiguió.

Igon remarcó que «para nuestro espacio, esta nueva normativa es fundamental en el marco de las múltiples políticas de incentivo, desarrollo y transformación de todos los sectores productivos que estamos llevando adelante. Cada uno de ellos son prioridad. En este caso, nos referimos al ganadero, pero también debemos destacar lo realizado para el sector turístico, parte fundamental de la economía de nuestra región. Donde no solo hemos sostenido al sector a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, sino que también hemos impulsado una exitosa y acertada política como el PreViaje, para incentivar el turismo interno y tratar de reactivar uno de los sectores más afectados por la pandemia. No es casual que 4 millones de argentinos hayan podido movilizarse y disfrutar de las riquezas turísticas que tiene nuestro país durante el último fin de semana. Pero también lo es el sector empresarial, al cual el Estado ha asistido desde el inicio de la emergencia sanitaria, por medio del ATP o créditos a tasas bajas. Todas estas iniciativas no tienen relación alguna con el oportunismo. Forman parte de una concepción de lo que debe hacer el Estado, de un proyecto de país y una forma de hacer Políticas Públicas»

Por eso, «a raíz de lo que se ha discutido la semana pasada, entre sí apoyamos más a la Ley de Etiquetado Frontal o la Ley Ovina, nuestro espacio entiende que no es ni una ni la otra: son las dos.

Todos los productores tienen que quedarse tranquilos. Tienen un Gobierno Nacional que los acompaña y el bloque de Diputados al que pertenezco seguirá pensando en medidas para beneficiar al sector y continuará apoyando el esfuerzo que realizan a diario. Acá no hay ni oportunismo político ni oportunismo electoral. Queremos sacar la mejor Ley posible para nuestros productores», concluyó.