Huisman vinculó su destitución con los “negocios inmobiliarios de siempre”

En un mensaje público y en varias entrevistas, a medios provinciales y nacionales, el intendente de El Hoyo, Pol Huisman, reiteró que lo resuelto el viernes por la mayoría de los concejales “fue lisa y llanamente un golpe”.

En el mismo tono, Huisman aseguró que esa maniobra destituyente tiene detrás “un negocio inmobiliario feroz” y relacionó detrás de la maniobra al ex intendente Mario Breide.

“La conspiración estaba en contra hace dos meses, aprovecharon el malestar por la pandemia para hacer esto, que no es otra cosa que un golpe de Estado”, señaló Huisman que también reiteró que los concejales lo suspendieron por “denunciar lo de los permisos truchos. Esto es insólito. Me suspenden por cumplir con la ley, con lo que queda claro que hay otra cosa atrás y no es otra que los negociados de tierras que siempre se hicieron en este pueblo”, remarcó.

Además de la ofensiva pública, por medios y redes, el intendente sigue atrincherado en el municipio y presentó una acción cautelar para que la justicia revise lo actuado por los concejales, a quienes les quiere revocarles el mandato a través de una junta de firmas que ya empezó y que recibió un gran acompañamiento inicial de la población.