Huisman resiste, y la intervención de Arcioni por ahora es por twitter

El jefe comunal, suspendido en una sesión secreta y veloz, sigue atrincherado en el municipio, donde recibió la visita de dirigentes políticos, concejales e intendentes de otras localidades, y del senador nacional Alfredo Luenzo.

Huisman salió a hablar con la población que se presentó frente al municipio a respaldarlo.

«Todo esto es lo que echan por la borda estos tres concejales nuestro. De los de la oposición no voy a decir. Ellos se quieren llevar puesta la institucionalidad y se alian con los nuestros teniendo en cuenta una esperanza del pueblo que era de renovar», aseguró.

En el mismo tono dijo que “esto no hay que dejarlo pasar. Tenemos que hacer todo lo posible para que esto se revierta en la justicia y se expulse del partido a todos los que traicionaron el mandato popular», enfatizó.

La intervención

Respecto a la intervención, hay que recordar que la misma fue anunciada por el gobernador Mariano Arcioni vía twitter: «He decidido intervenir la Municipalidad de El Hoyo, en claro mensaje de que lo que elige un pueblo en voto popular no puede cambiarse ni doblegarse. Sé que contará con el acompañamiento de quienes entendemos a la política como herramienta de construcción al servicio de la gente»,escribió, luego de lo cual no se conoció ninguna determinación en concreto.

El anuncio de intervención fue repudiado por concejales de la Unión Cívica Radical de toda la provincia.