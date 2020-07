Huisman reiteró que “es un golpe”

El intendente de El Hoyo, Pol Huisman, que el viernes fue suspendido en una sesión del Concejo Deliberante secreta, veloz y poco clara, realizó hoy declaraciones en la AM 750.

Huisman dijo que lo que se está viviendo es “ lo más parecido a un golpe blando, porque es un acuerdo de un par de concejales tránsfugas, que llegan con nosotros, y eso es lo más doloroso. Llegan con nosotros constituyendo un frente, que tenemos una plataforma política, una trayectoria, oponiéndonos al gobierno anterior, que era un modelo de concentración, que el asesor legal del municipio manejaba las tierras y los negocios inmobiliarios”, sostuvo.

En el mismo tono, dijo que “hay personajes que se enriquecieron con la venta de tierras, entre ellos ex intendentes., ex secretarios de gobiernos y asesores legales. El municipio tiene una gran deuda con la población que es la regularización de las tierras fiscales. Hay muchísimos ocupantes que tienen más de 100 años de estar acá y que no se le hace los papeles, porque básicamente es parte del negocio de los funcionarios, del negocio, no de la función del funcionario. Nosotros estábamos avanzando en la regularización de la tierras y darle los derechos que tienen ganado los pobladores», concluyó.