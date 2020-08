Hualpa también criticó el acuerdo abreviado

Eduardo Hualpa, abogado del grupo Iniciativa Ciudadana, comentó a La Posta Comodorense Radio su visión sobre los “acuerdos” en la causa revelación y criticó la falta de cambios profundos para evitar la defraudación al Estado.

“Nosotros ya no estamos como querellantes en la causa revelación, desde principios del 2019 cuando perdimos la batalla para que los empresarios que tenían la probation salieran en este tipo de delitos. Ahí fue cuando nos apartamos”, explicó Hualpa.

“Como no tenemos todos los detalles de la causa es muy difícil opinar sobre los acuerdos, pero evidentemente hay algunos problemas. En primer lugar el sistema institucional no hizo ningún movimiento claro para evitar este tipo de hechos, el vínculo bastante espurio entre política y negocios esta muy presente. Si no logramos atacar las causas del problema, es muy difícil revertirlo persiguiendo a algunos funcionarios”, sentenció.

“No se han hecho bien las cosas para que algo cambie”, expresó Hualpa y luego agregó que “me sorprendieron las declaraciones del fiscal porque si los acuerdos son lo mejor para causa es eso lo que debe decir y no atacar a los que fuimos querellantes con la excusa de que buscábamos popularidad”.

La nota: