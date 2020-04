Hualpa: “Necesitamos que la Justicia le ponga un freno a la Policía y al Ministerio de Seguridad”

“El Hábeas Corpus que se presentó es preventivo y no tiene por objetivo investigar los abusos denunciados, sino tratar de lograr de parte de la Justicia una orden hacia el futuro para que estas cosas no pasen más con la supuesta justificación del Coronavirus”.

Convocado por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que lidera Horacio Pietragalla, para representarla en Chubut, el abogado local agregó que “Los argumentos presentados son muy parecidos a los que presentó la Defensa Pública y la concejal de Trelew María Flores Torres. En resumen todos estamos planteando que hay una actividad del Ministerio de Seguridad, a través de una serie de resoluciones y el manejo de la Policía de Chubut, donde no se están respetando los derechos de las personas que están en la Constitución”.

Hualpa fue categórico al explicitar que “Necesitamos que la Justicia le ponga un freno a este modus operandi a la Policía y al Ministerio de Seguridad”; y el letrado adelantó que “hoy a partir de las 13 horas van a empezar a dar sus testimonios personas que conforman la prueba, una vez que terminen habrá oportunidad para que el ministro Massoni y el jefe policial Gómez hagan sus descargos”.

El accionar de Massoni

“Sin duda que estas acciones denunciadas e inclusive con el audio que se viralizó donde se pedían detenciones, son parte de algunos parámetros de trabajo del ministro Massoni que nos preocupan porque trata de mostrar una hiper actividad con a veces dudosos respeto a los derechos, inclusive por participar personalmente en operativos policiales y además hay denuncias donde lo sindican usan armas para apuntar a las personas”, complementó Hualpa.

Específicamente sobre la participación del ministro Massoni en los operativos policiales, Hualpa subrayó que “Hay denuncias que él mismo apunta con armas de fuego a las personas, realiza requisas, intercepta personas en la calle y estas denuncias no son todas actuales sino que vienen desde hace un tiempo; pero hay que recordar que el ministro no es efectivo policial y no esta habilitado a efectuar estas acciones. No debe hacerse proactivo para impactar en la salud sino que hay que hacerlo dentro de la ley y protegiendo los derechos de las personas”.

Finalmente señaló que “Es necesario arbitrar las medidas para que la población cumpla la cuarentena, porque es la única manera que tenemos para evitar el contagio quedándonos en casa; pero esto no puede hacerse de cualquier forma, menos aún violando derechos o con arbitrariedades”.

