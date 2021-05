Hualpa: “Hay que terminar con la maquinaria de corrupción”

Eduardo Hualpa, abogado penalista de Chubut, señaló a La Posta Comodorense que además de las condenas por los casos de corrupción además hace falta desmontar el mecanismo que facilita este accionar en la provincia.

“Es importante que se investigue y se termine con sentencias condenatorias. Entiendo que la gente aspira que los culpables se pudran en la cárcel porque cada uno tiene que pagar por lo que determinan los Códigos, la sanción penal tiene que ser respetuosa de los derechos”, sostuvo.

Hualpa interpretó que “Pese a las condenas, queda un sabor amargo porque no parece que se haya modificado la estructura que da origen a estos hechos de corrupción; por eso no queríamos que salieran los empresarios de estas causas, porque no hay corrupción sin las dos partes. Creemos que hay que desarticular la maquinaria de corrupción y no solamente pescar alguno que metió la mano en la lata”.

Para el letrado, “Eso se logra con medidas de tipo institucional, con transparencia, licitaciones, con mecanismos de control sobre las contrataciones de la administración pública y que esos organismos sean transparentes no solamente con la designación a través del acuerdo legislativo sino también con la participación de la gente”.