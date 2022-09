Hoy se presenta el libro #DdD(Después de Diego)

Este domingo 4 de septiembre a las 18 hs se realizará la presentación del libro #DdD (Después de Diego), publicado por Espacio Hudson Ediciones y seleccionado por el jurado del Fondo Editorial Municipal (FeMu). Se llevará a cabo con la presencia de su autor, el periodista Saul Gherscovici en el auditorio del Centro Cultural con entrada es libre y gratuita.

En el prólogo el guionista y poeta Pedro Patzer aseguró que: » De la muerte de Maradona nacieron muchas cosas, una de ellas son las crónicas cotidianas de Saúl Gherscovici, periodista de Comodoro Rivadavia, que necesitó elevar plegarias cotidianas para este dios hermano, dios compañero, dios parecido a los pobres diablos de su tierra, esos pobres diablos que suelen ser los que dan felicidad, luchan por la justicia social, pero sobre todo le recuerdan a sus pueblos que es posible ser los dueños de su propio destino.

Saúl Gherscovici nos invita a orar mediante su rosario maradoniano, cada día un diego nuestro, a veces rezaremos llorando, otras riendo, y por qué no, otras puteando. Pero sobre todo oraremos con gratitud, ya que ese dios fue nuestro, nació del barro y llegó a ser parte del oro de nuestros días».

El libro de Gherscovici esta enfocado sobre un trabajo que lo llevó durante 365 días a escribir sobre Diego Armando Maradona.

En dialogo con La Posta Comodorense, Saul expresó: «evité escribir expresamente todo lo que era la prensa amarillista de Diego que era todo lo que estaba pasando con su muerte, con sus médicos , la pelea con la herencia y demás. Eso me repugnaba y me repugna. No quería hablar de eso. Así que terminé hablándole al «Pelusa», contándole lo que pasaba con el acá, acá abajo. Sigue siendo asombroso lo que pasa con Maradona».

En la presentación, Gherscovici contará con la compañía de la periodista Natalia Sánchez , la poeta – difusora cultural poética, Magui Quintero y el poeta del barrio de La Paloma, Jorge Espíndola quien en el libro publica un poema inédito.