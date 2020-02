Hoy se movilizan los estatales

Trabajadores de Salud, docentes, judiciales y de cada una de las dependencias del Estado chubutense se movilizarán hoy, a partir de las 11, en Comodoro Rivadavia.

Además del reclamo por el retraso en el pago de sueldos, los trabajadores rechazarán los intentos del gobierno de Mariano Arcioni de imponer un ajuste con medidas que van desde el congelamiento salarial por 6 meses, incluye retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas y prevé el incremento de algunos impuestos.

Las medidas de fuerza, con concentraciones frente Regional, venían llevándose adelante desde el sector de Salud de ese hospital, desde el que se rechazó la conciliación obligatoria firmada por ATE, a ellos hoy se sumarán los agentes del Alvear, los docentes, judiciales, y también los referentes del Consejo de Bienestar Policial.

«A la policía le deben un 24% de aumento al básico»

Christian Montesino, el representante de los policías, convocó ayer a todos los estatales a acercarse al Regional “en reclamo por el pago en tiempo y formar, por qué cumpla este gobierno con lo que se comprometió en las mesas salariales”

De inmediato, aseguró que “al sector policial se le debe un 24 por ciento de aumento al básico, más las diferencian del año pasado que no se pagaron en tiempo” y partiendo desde su suspensión aseguró que “este gobierno provincial persigue a los que reclaman”.

Finalmente, antes de pedir por la Educación, Salud, Justicia y Seguridad, Montesino advirtió que “este gobierno nos quiere ver enfrentados, pero esto no será así; ya que el reclamo nace de la necesidad de los hogares de trabajadores, que no cobran, que no pueden llevar el sustento a sus familias. Este gobierno no práctica la Justicia Social y van en contra de los trabajadores”, afirmó.