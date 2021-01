Hoy se inaugura el mural de Maradona en Comodoro

Cristian English, músico y artista plástico comodorense, contó a La Posta Comodorense Radio el valor que tiene haber pintado el mural que recuerda a Diego Maradona en la ciudad y que será inaugurado hoy , desde las 19 horas, en la Plaza «Pioneros del barrio 13 de diciembre».

“A principios de año comenzamos a pintar y la idea surgió de un grupo de chicos que jugaron toda la vida en el barrio y querían ser como el Diego. Cuando falleció el ídolo me llamaron para hacerle un homenaje por el amor que le tienen”, relató.

English explicó que “Cuando puedo y el trabajo me deja un tiempo voy a hacer el mural, hay que tener muy en cuenta el tema de los días de viento porque te seca muy rápido la paleta de pintura y te llena de tierra la pintura. Hay que tener paciencia para hacerlo y mucho cuidado con el viento”.

Con la alegría de la tarea cumplida indicó que “La pintura ya esta casi terminada y por suerte el Diego se parece, eso me deja tranquilo. Hay muy buena onda con los vecinos que acercan hacen comentarios y hay muy buena recepción, te transmiten un poquito del amor que tienen por el ídolo”.

El artista que dejó plasmado a “El 10” en una plaza de Comodoro, recordó que “Hice dos murales del Diego, uno estaba en Buenos Aires y uno lo compartió en las redes Gianinna Maradona un poco antes de que falleciera el Diego, eso me generó muchas actividades en las redes. También pinté un billete de cinco pesos de cuando el Diego estaba en el Barcelona y varias veces en lienzos con bastidor”.

La nota: