El centenario de las putas «catalanas» de San Julián

Marita Molina, integrante de la comisión de la memoria de las huelgas del 21 de San Julián, comentó a LU4 que en la jornada de hoy se concretará un homenaje a las putas catalanas que se negaron a tener sexo con los militares que habían fusilado a los peones rurales.

“Hoy hablaba con Esteban Bayer sobre la importancia de este día en el que las catalanas, esas cinco putas simples y sencillas de San Julián, van a ser homenajeadas en la zona y en muchos otros lugares donde su historia ha llegado. Ellas le dijeron que no a un poder tan grande como el que tenía el Ejército”, manifestó.

“A las 14hs comienza el acto formal donde estará emplazado el monumento a las putas de San Julián y luego haremos un recorrido por el circuito urbano de la huelga, para terminar con un acto en la tumba de Maud Foster”, agregó.

Molina sostuvo que “El edificio donde estaba el prostíbulo de las catalanas es privado y los dueños no autorizan que sea espacio público, por ahora no se si hay un proyecto provincial o nacional para declararlo como patrimonio de las huelgas y la recuperación de la memoria”.

“Hay mucha gente que no conoce la historia de las huelgas, tanto por los pobladores como por los visitantes, pero los homenajes que se vienen haciendo sirvieron para que mucha más gente hable del tema y además estamos contando con el apoyo de la Municipalidad de San Julián, sacándole el velo a algo de lo que no se hablaba”, concluyó.

