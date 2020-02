Nancy González, senadora por Chubut, catalogó de “chiquilinada” la disputa política en el seno del oficialismo chubutense al enfrentarse en las redes sociales e hizo un llamamiento a la “madurez” y el “diálogo” entre las partes. Al mismo tiempo valoró los apoyos conseguidos por el presidente Alberto Fernández en Europa y dijo estar “muy feliz” con el proyecto de ley para despenalizar el aborto.

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, González sostuvo que “Veo con preocupación la crisis política provincial, que se suma a la crisis económica, y creo que este tema se destraba sentándose a la mesa entre aquellos que llegaron al gobierno para dialogar como gente adulta porque atrás de ellos hay un montón de gente que la esta pasando mal”.

Cuestionando el enfrentamiento al interior del partido gobernante, indicó que “Hoy la moda parece ser pelearse como chiquilines por las redes sociales y se olvidan que atrás hay un pueblo que esta sufriendo. Apuesto que el gobernador y el vice van a poder llegar a un entendimiento, las cosas se irán destrabando con madurez política”.

La senadora puso el acento en que “el gobernador y el vice deben sentarse a dialogar porque fueron elegidos para gobernar; y los que fuimos elegidos para ser oposición debemos hacerlo de manera responsable, porque si nos llaman a colaborar debemos hacerlo sin perder de vista que la gente nos otorgó el rol de opositores”.

Renegociación de la deuda

La senadora González valoró la sanción de la ley para renegociar la deuda externa y expresó que “Es sumamente importante la ley que se aprobó ayer el Senado por unanimidad y que le da facultades al Presidente y su equipo para poder renegociar la deuda externa, pero también es muy importante que se ponga en valor a las Cámaras Legislativas; así debió ser cuando se contrajo la deuda y cuando el ex presidente quiso reperfilarla”.

Respecto al apoyo cosechado por Alberto Fernández en su paso por Europa, González señaló que “esta llevando a cabo una gira espectacular y muy beneficiosa para nuestro país. Hasta la semana pasada nos decían que estábamos aislados del mundo, hoy el Presidente y los apoyos conseguidos muestra con claridad que Argentina no está aislada del mundo”.

Despenalización del aborto

Cuando se le consultó el adelanto presidencial de enviar al Congreso una ley para despenalizar el aborto, la senadora chubutense indicó que “cuando me enteré me dio una gran alegría, es pública mi posición a favor de este tema. Todavía no sabemos por qué Cámara ingresará el proyecto, pero es muy importante que se despenalice el aborto y que tomemos conciencia de que todos los días mueren mujeres por abortos clandestinos y dejan sus hijos huérfanos por lo que el Estado debe actuar en consecuencia. No estamos promoviendo los abortos sino permitiendo que las mujeres puedan decidir sobre sus cuerpos”.