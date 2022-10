Región hoy inicia la campaña Nacional de Vacunación Contra sarampión, rubéola, paperas y polio. Del sábado 01 de octubre al 13 de noviembre acercate a tu Centro de Vacunación más cercano. Para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive.

Vaccine against coronavirus for kids during outbreak concept. Little girl patient in medical protective mask with toy sitting getting vaccination injection with syringe against covid-19 from doctor