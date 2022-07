Hoy cumple 77 años Victorio Joursin y su familia lo recuerda por redes sociales

Hoy cumple 77 años Victorio Joursin y sus familiares lo recuerdan a través de las redes sociales. Desde el 16 de enero de 2020 salió de su casa en el barrio Standart Norte alrededor de las 14:30 horas cuando se dirigía hacia una zona de quintas en Km8, en un predio cercano al Ejército Argentino.

A través de las redes, familiares lo saludaron: «Feliz cumple viejito querido !!! Donde sea que estés, hoy estas cumpliendo 77 años , me hubiese gustado poder ir a verte, darte un abrazo y compartir algo con vos como siempre, pero por esas cosas de la vida lamentablemente no va poder ser por ahora , solo me queda rezar para que te encuentres bien hasta que te encontremos o tengamos algún dato de lo que realmente paso con vos. Te quiero mucho Pa. Y te extraño cada dia mas. Te seguimos buscando siempre».