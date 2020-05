Hoy comenzaron las salidas recreativas en Rada Tilly

“A partir de hoy, de las 6 de la mañana a las 7 de tarde, se habilitan las salidas de esparcimiento con la particularidad que son salidas a pie y exclusivamente particulares, sin utilizar los vehículos porque se debe salir y volver caminando al domicilio. Dentro de la zona urbana de la ciudad no se puede trotar ni correr, mientras que en la zona suburbana se puede correr y trotar por senderos y cerros. Siempre con el uso de tapabocas, manteniendo la distancia social y por el lapso de una hora”, explicó el funcionario municipal.

Tras explicar que quienes quieran ir correr o trotar deberán llegar caminando a los extremos del casco urbano para luego iniciar las demás actividades físicas, Rivera señaló que las salidas serán por la terminación del número de DNI y “apelamos a la responsabilidad de la comunidad para cumplir con una sola salida diaria y por el lapso de una hora”.

“La regulación para la salida con mascotas indica que deben salir atadas con correa y vamos a ser muy estrictos para que eso se cumpla, sin olvidar de que hay que llevar una bolsita para juntar las deposiciones que hagan”, agregó.

Respecto de los pescadores indicó “vamos a ver cuánta gente sale y qué utilización efectúan del horario habilitado, porque no es lo mismo tener 50 pescadores que 100 amontonados en pocos metros. Eso lo vamos a ir viendo con el paso de los días, cuál es el comportamiento y si es necesario se volverá atrás con alguna medida”.

Rivera recordó que los comercios en la villa balnearia pueden seguir con sus puertas abiertas los días sábado y que ahora están autorizados para extender el horario de atención hasta las 18 horas.

En tanto que confirmó que para los adultos mayores “también rigen los días de salidas recreativas en función de la terminación del DNI y los domingos hay que recordar que son libres, sin detenerse a conversar en los espacios públicos. Los menores de 14 años tienen que salir con un adulto responsable rigiéndose por el DNI del adulto que los acompaña, pudiendo salir hasta tres menores por cada adulto”.

Finalmente resaltó que en Rada Tilly existen 130 personas en aislamiento social obligatorio e indicó que “hasta ahora no hemos tenido grandes problemas con el cumplimiento, visitándolos en horarios rotativos”.

