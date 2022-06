Homicidio de Elvio Williams: mañana se inician los alegatos

En el juicio oral y público se culminó con la etapa probatoria. Uno de los imputados reconoció haber disparado con un arma de fuego a las piernas de la víctima

El pasado jueves 16 de junio de 2022 concluyó en el sexto piso de los tribunales de Trelew la etapa probatoria en el marco del juicio oral y público por el homicidio de Elvio Williams. Las dos personas imputadas por el hecho, Juan Alberto Villafañe y Jonathan Gardine hicieron uso del derecho a declarar antes de los alegatos, y fue el último de ellos quien reconoció haber disparado con un arma de fuego en al menos dos oportunidades contra la víctima y a la altura de las piernas.

La muerte de Williams ocurrió en noviembre del año 2020 en el barrio tirio federal de Trelew y ambos sujetos están imputados como coautores de los delitos homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

El tribunal colegiado que tiene a su cargo el juicio está integrado por los jueces Ivana González, Gustavo Castro y Marcelo Nieto Di Biase. El ministerio público fiscal está representado por los fiscales generales Marcos Nápoli y Gustavo Núñez junto a la funcionaria Rocío Silva mientras que la defensa particular de los imputados la ejercen Omar Abdón Manyauik y Fabián Gabalachis por Jonathan Gardine y Juan Villafañe respectivamente.

Declararon los imputados

Los dos imputados hicieron uso del derecho a declarar antes del cierre del debate. El primero en tomar la palabra fue Juan Alberto Villafañe quien manifestó que no estuvo en el lugar del hecho el día del homicidio y que no vive en la casa de Boca –uno de los dos sitios desde donde se hicieron los disparos- sino que vive a la vuelta sobre la calle Antártida Argentina, lugar en el que dijo haber estado ese día junto a su familia, y que además tiene problemas que le impiden subir las escaleras. Asimismo, indicó que ese día estaba medicado porque no se podía mover producto de una operación en la espalda. Agregó que conocía a Elvio Williams y que cuando estaba “fresco” era buena persona, pero cuando bebía se perdía, por lo que se escuchaba siempre tenía algún problema.

Disparos a las piernas

A su turno, Jonathan Gardine indicó que ese día estaba en la casa de su abuelo cuando escuchó movimientos de autos y que alguien estaba abriendo el portón al momento que le gritaban cosas y que lo increpaban a salir. Acto seguido escuchó un tiro y al salir vio a Williams con un arma y que estaba entrando. Dijo que conocía a Williams cuando tomaba y que si permitía que siga ingresando temía por la seguridad de su grupo familiar por lo que le disparó dos veces en las piernas.

Tras dar su versión su versión de los hechos, ambos imputados indicaron que no responderían preguntas de la fiscalía.

Alegatos de cierre

Con la declaración de los dos imputados se cerró formalmente la etapa probatoria del debate y ahora solo resta que las partes brinden sus alegatos de cierre ante el tribunal, actividad que está prevista en su realización para este martes 21 de junio a las 9 horas.