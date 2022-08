Hollman y Bellazi, candidatos a presidir el PRO en Chubut

En el marco de las elecciones partidarias de Propuesta Republicana (PRO) en Chubut, los candidatos a presidir el espacio político, Daniel Hollmann y Gabriela Bellazzi, trazaron un análisis de la actualidad provincial, como así también anticiparon cuáles son sus perspectivas de trabajo en el marco de la coalición Juntos por el Cambio.

Vincularse a la política

Al respecto, Hollmann contó que “hace más de 25 años que vivo en Chubut, actualmente resido en la localidad de Trevelin, y llegué a la provincia para terminar mi carrera de Ingeniería Forestal, la cual actualmente desempeño como profesional” y agregó que “siempre me desempeñé en el sector privado vinculado al productivo, tanto forestal como también en lo relacionado con la parte ambiental, ya que además soy Técnico Ambiental.

En el mismo sentido, expresó que “empecé a involucrarme en política a partir de 2015, sumándome a los equipos del PRO que en aquél momento se conformaron en la Cordillera, y tuve la suerte de pasar por la función pública en la Municipalidad de Esquel, cumpliendo mi rol como Secretario de Ambiente hasta hace muy poco tiempo”.

“Siempre seguí vinculado al sector privado a través de distintas emprendimientos propios en lo productivo y en materia de consultoría técnica”, señaló.

Cambiar la realidad

Sobre su incursión en el ámbito político, Hollmann manifestó que “había muchas cosas que venían ocurriendo en el contexto nacional y provincial, y me pareció que había que dejar de ser un espectador de la realidad; allí me sumé al PRO, siempre pensando en aportar las ideas e iniciativas que uno tiene”.

Asimismo, puso en relieve que “la lista para presidir el Consejo Directivo del PRO incluye a afiliados de todas las localidades provinciales, reflejando la sinergia de nuestro espacio y la importancia del aporte de ideas como garantía de que buscaremos atender la situación de cada sector de Chubut, con un objetivo común”.

Diálogo político como eje del consenso

“Considero que en el PRO Chubut se ha dado un proceso muy interesante, donde se ha demostrado mucha madurez en cuanto al armado de estas últimas elecciones y donde hubo un consenso general y todos pensamos en cómo poder llevar adelante esta contienda sin que existan diferentes listas. Se dio de manera espontánea que se generaran listas de unidad no solo en el Consejo Directivo Provincial sino en la mayoría de las departamentales, lo cual veo como algo positivo ya que fue mucho el diálogo y fueron muchas las conversaciones que permitieron a arribar al consenso, en el marco de un proceso que se vivió con mucha armonía”, explicó.

Todos los sectores

En otro orden, el candidato a presidir el espacio político en Chubut recalcó que “nosotros no dejamos de ver que el espacio que nos nuclea es Juntos por el Cambio, donde hay diferentes referentes de otros espacios políticos como lo son el Radicalismo, el MID, la Coalición Cívica, el Peronismo Republicano, y otros sectores que se van a sumar a la coalición”, sumando a ello que “lo que queremos es tener la suficiente madurez para construir un espacio político que nos nuclee a todos, ya que actualmente la política no transita los canales de las cuestiones partidarias que existían en el pasado, sino con un proyecto que incluya a todas las personas que quieran cambiar la realidad de la provincia, y eso va mucho más allá de los colores partidarios; tiene que ver con el pensamiento de quienes tienen ganas de hacer las cosas bien y buscan avanzar”.

Propuesta integral y provincial

“Nuestro límite en este armado tiene que ver con sumar a personas que le han hecho mucho mal a la política y que hoy se tratan de reciclar en nuestro espacio: no vamos a permitir que los mismos que llevaron a la provincia al estado calamitoso en el que está, hoy se sumen a nuestro espacio. Vamos a trabajar fuertemente en todo el territorio provincial, llevando adelante propuestas para tener un Gobernador que surja de Juntos por el Cambio, para la cual se está trabajando desde lo político y desde la parte técnica. Para nosotros, lograr contar con un gobernador de nuestro espacio es una responsabilidad muy grande ya que llegamos para cambiar la realidad que transita nuestra provincia hace 20 años, y no podemos llegar para ganar una elección, sino con el esquema muy claro respecto de lo que será nuestra gestión”, sostuvo Hollmann.

Referentes en todos los espacios

Por otro lado, refirió que “además del armado provincial al que nos encontramos abocados actualmente, estamos replicando el mismo en la mayoría de las localidades chubutenses; queremos tener proyectos para todas las ciudades de Chubut, contamos con referentes que han trabajado y lo hacen incansablemente, como es el caso de ‘Nacho’ Torres, Ana Clara Romero, Matías Taccetta, y también tenemos intendentes en funciones como Fabián Gandón en Puerto Pirámides y Raúl De Domingo en Dique Ameghino, quienes vienen desarrollando muy buenas gestiones, y los vamos a continuar apoyando”.

“Es un desafío”

“Creemos que el 2023 es un año muy importante porque se estará definiendo, en parte, el futuro de la política y de la vida de los chubutenses, por lo cual entiendo como un desafío interesante presidir el PRO, y todo el equipo de Juntos por el Cambio estará dedicado a llevar adelante el proyecto con suma responsabilidad, haciendo las cosas de la mejor manera para poder mejorar la calidad de vida de esta hermosa provincia que es Chubut”, reflexionó Hollmann

“Los cambios se logran desde adentro”

Bellazzi, por su parte, reflexionó sobre la importancia de reinvidicar la política en tiempos de crisis: “En vez de protestar y decir, como muchas veces escuchamos, que ‘los políticos son todos iguales’, resolví incursionar en ese campo y ser diferente, porque los cambios se logran desde adentro”.

En el mismo sentido, relató que “hace más de 25 años, decidí dedicar mi vida a la conservación y lo voy a seguir haciendo desde el lugar que me toque ocupar” y dijo estar “segura de que mi visión conservacionista será un aporte muy valioso a la política”.

“La corrupción mata”

Por otro lado, Bellazzi planteó que “lo que mas molesta de la política es la corrupción; la corrupción mata, empobrece, genera injusticia, frena el desarrollo, impide el crecimiento, debilita la democracia, y no solo a través de ella nos roban plata, lo más grave es que nos roban calidad de vida y le roban el futuro a nuestros hijos”, recalcando que “del mismo modo, no tener una Justicia que funcione nos hace poco confiables como Nación”.

“¿Quién quiere invertir en un país que no tiene Justicia ni reglas claras?”, se preguntó la conservacionista.

“Desde el Juntos Por el Cambio queremos alentar la participación ciudadana, que no se limite a quedarse en la casa protestando porque las cosas están mal; es importante cruzar esa barrera porque ahí es donde todos podemos involucrarnos para generar cambios. Y podemos colaborar desde un montón de lugares: como voluntarios, como fiscales en las elecciones, en definitiva, convertirnos en agentes multiplicadores del cambio y la mejora que queremos lograr; hay muchas cosas que la gente puede hacer, no importa si chicas o grandes, porque al final del día, cada granito de arena marca la diferencia”, manifestó Bellazzi.

En términos provinciales, la candidata a Vicepresidenta del PRO en Chubut fue determinante respecto del crecimiento en el liderazgo del espacio en la provincia: “Estoy convencida de que ‘Nacho’ Torres va a ser el próximo gobernador de Chubut, verdaderamente es el único que puede sacarnos del pozo en el que nos enterraron décadas de gobiernos corruptos; y con esto último me remito a las causas que todos conocemos y que han involucrado a distintas administraciones casi hasta el presente. Tenemos una provincia que cuenta con todo, y en lugar de ser una provincia pujante estamos empobrecidos, con una crisis socioeconómica sin precedentes, sin clases en las escuelas; por todo eso y mucho más, indudablemente necesitamos un cambio”, concluyó.