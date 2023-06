Hojas A4, artículos de limpieza, caramelos: El Hospital Regional necesita insumos y llama a la solidaridad

Desde el Laboratorio del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia compartieron un flyer en el cual solicitan a la población de Comodoro Rivadavia, la donación de diversos elementos ante la falta de recursos.

«Solicitamos hojas A4 y oficio ( no importa que estén usadas de un lado), artículos de limpieza , caramelos para los chicos cuando se sacan sangre , plasticola , ganchitos de abrochadora, tóners y todo lo que puedas y no uses, nos sirve» detallaron.

Asimismo, detallaron: «Acércalo al laboratorio o contáctanos al 1551385 06 (Carla) y ahí coordinamos la entrega».