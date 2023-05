Hockey Pista: Arrancó el Campeonato Argentino de Clubes

En Comodoro Rivadavia, este jueves, comenzó el Campeonato Argentino de Clubes de Hockey de Pista.

El certamen tendrá lugar en la ciudad desde este jueves hasta el domingo 21 en el Gimnasio Municipal Nº2 y el gimnasio de la Escuela Nº 211. Las categorías protagonistas son: Sub-14 y Sub-16 en Damas y Caballeros.

El certamen pertenece al calendario oficial de la Confederación Argentina de Hockey y es organizado por la Asociación Austral de Hockey, con el apoyo del Estado municipal, a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Hasta el fin de semana el Campeonato Argentino de Clubes de Hockey de Pista, en la ciudad, reunirá a los mejores exponentes del país y delgaciones de Ushuaia, Río Grande, Río Gallegos, El Calafate, El Chalten, Caleta Olivia, Pico Truncado, Bariloche, Punta Arenas (Chile) y los locales de Comodoro y Rada Tilly.

Equipos

Sub 14

Zona A: Náutico Rada Tilly, Club Colegio del Sur y Panteras Hockey Club

Zona B: Club Hispano Americano, Uaken Club Deportivo y Social y Deportivo Portugués.

Zona C: Chenque RC, Los Pehuenes y Los Niñes.

Zona D: Atlético Boxing Club, Tercer Tiempo Hockey y Club Santa Lucía.

Sub 16

Zona A: Club Hispano Americano, Náutico Rada Tilly, Uaken Club Deportivo y Social y Club Santa Lucía.

Zona B: Club Calafate Rugby & Hockey, Viri Club, Chenque RC y Club Cauquén.

Zona C: Punta Arenas Hockey, Panteras Hockey Club, URC y San Esteban.

Zona D: Deportivo Portugués, Club Colegio del Sur, Los Nires y Club Andino.

Resultados

Programa

Viernes

08:00 Club Colegio del Sur vs. Náutico Rada Tilly A (Damas Sub 14)

08:00 Chenque RC vs. Los Pehuenes C (Damas Sub 14)

09:05 Club Hispano Americano Uaken Club Deportivo y Social B (Damas Sub 14)

09:05 Atlético Boxing vs. Club Tercer Tiempo Hockey D (Damas Sub 14)

10:10 URC vs. San Esteban C (Damas Sub 16)

10:10 Punta Arenas Hockey vs. Panteras Hockey Club C (Damas Sub 16)

11:15 Los Ñires vs. club Andino D (Damas Sub 16)

11:15 Dep. Portugues vs. Club Colegio del Sur D (Damas Sub 16)

12:20 Club Social y Deportivo Chaltén vs. Club Calafate Rugby & Hockey Única (Caballeros Sub 16)

12:20 Ushuaia Rugby Club vs. Club Andino Única (Caballeros Sub 16)

13:25 3º A vs. 3º C (Damas Sub 14)

13:25 3º B vs. 3º D (Damas Sub 14)

14:30 1º A vs. 2º C (Damas Sub 14)

14:30 1º B vs. 2º D (Damas Sub 14)

15:35 1º C vs. 2º A (Damas Sub 14)

15:35 1º D vs. 2º B (Damas Sub 14)

16:40 Náutico Rada Tilly vs. Uaken Club Deportivo y Social A (Damas Sub 16)

16:40 Club Hispano Americano vs. Club Santa Lucia A (Damas Sub 16)

17:45 Viri Club vs. Chenque RC B (Damas Sub 16)

17:45 Club Calafate Rugby & Hockey vs. Club Cauquen B (Damas Sub 16)

18:50 Panteras Hockey vs. Club URC C (Damas Sub 16)

18:50 Punta Arenas Hockey vs. San Esteban C (Damas Sub 16)

19:55 Club Colegio del Sur vs. Los Ñires D (Damas Sub 16)

19:55 Dep. Portugués vs. Club Andino D (Damas Sub 16)

21:00 Club Calafate Rugby & Hockey vs. Ushuaia Rugby Club Única (Caballeros Sub 16)

21:00 Club Social y Deportivo Chaltén vs. Club Andino Única (Caballeros Sub 16)