Hispano Americano, San Esteban y Deportivo Chalten: ganadores del Argentino de Hockey Pista

Hoy, se definieron a los campeones del torneo Argentino de clubes de Hockey Pista, que organizó la Asociación Austral, con la colaboración de Comodoro Deportes. Hispano Americano se coronó en Sub 14 Damas, San Esteban gritó el campeonato en Sub 16 Damas y Deportivo Chalten fue el mejor en Sub 16 Caballeros.

Este domingo finalizó en Comodoro Rivadavia el Campeonato Argentino de Hockey Pista. El certamen perteneció al calendario oficial de la Confederación Argentina de Hockey y fue organizado por la Asociación Austral de Hockey, con el apoyo del Estado municipal, a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Las categorías protagonistas fueron Sub 14 Damas y Sub 16 Damas y Caballeros. Los partidos de la competencia se llevaron adelante en el Gimnasio Municipal 2 y en la Escuela Nº 211.

En Sub 14 Damas, Hispano Americano fue el equipo que gritó campeón al imponerse en la final ante Uaken por 4 a 2. Detrás le siguieron Panteras Hockey Club y Chenque Rugby Club.

En Sub 16 Damas, el título quedó en manos de San Esteban, que le ganó por penales a Calafate Rugby & Hockey Club cuando el partido en el tiempo reglamentario terminó igualado en uno. Detrás estuvieron Vuriclub y Uaken.

En tanto que en Sub 16 Caballeros, la final la protagonizaron Deportivo Chalten y Calafate Rugby & Hockey Club. Los chicos de Deportivo Chalten se quedaron con el podio al ganar la final 4 a 3. El tercer lugar fue para Andino Hockey Club y cuarto puesto para Ushuaia Rugby Club.

Final Sub 14 Damas

Uaken 2 – Hispano Americano 4

Final Sub 16 Damas

Calafate Rugby & Hockey Club 1 (1) – San Esteban 1 (2)

Final Sub 16 Caballeros

Deportivo Chalten 4 – Calafate Rugby & Hockey Club 3

POSICIONES FINALES

Damas Sub 14

1) Hispano Americano

2) Uaken

3) Panteras Hockey Club

4) Chenque Rugby Club

5) Club Náutico y Deportivo Rada Tilly

6) Boxing Club

7) Santa Lucia Golf Club

8) Los Pehuenes

9) Los Ñires Hockey Club

10) Club Dep. Portugués

Mejor Jugador del Torneo: Tiziana Pastori (UAKEN)

Mejor Arquero del Torneo: Justina Lucia Jurado González (Hispano Americano)

Mejor Jugador de la Final: Tiziana Pastori (UAKEN)

Damas Sub 16

1) San Esteban

2) Calafate Rugby & Hockey Club

3) Vuriclub

4) Uaken

5) Club Colegio del Sur

6) Ushuaia Rugby Club

7) Hispano Americano

8) Andino Hockey Club

9) Club Dep. Portugués

10) Punta Arenas Hockey Club

Mejor Jugador del Torneo: Emilia Suarez (VURICLUB)

Mejor Arquero del Torneo: Angelina Madeleine Torres (ANDINO HOCKEY CLUB)

Mejor Jugador de la Final: Carmela Botbol (SAN ESTEBAN)

Caballeros Sub 16

1) Deportivo Chalten

2) Calafate Rugby & Hockey Club

3) Andino Hockey Club

4) Ushuaia Rugby Club

Mejor Jugador del Torneo: Lautaro Cava (Calafate Rugby & Hockey Club)

Mejor Arquero del Torneo: Vicente Jesús Cubillos (Deportivo Chalten)

Mejor Jugador de la Final: Lautaro Cava (Calafate Rugby & Hockey Club)