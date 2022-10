Hiller: “El refuerzo alimentario es para quienes lamentablemente no tienen ingresos”

Renata Hiller, titular del ANSES en Comodoro Rivadavia, expresó a LU4 que “Estamos atendiendo los primeros casos de los que necesitan el refuerzo alimentario de 45 mil pesos y no queremos generar falsas expectativas, porque queremos llegar a los adultos que no tienen ningún tipo de ingreso y verdaderamente lo necesitan”.

“Aquellos padres que reciben la AUH no están incluidos en este beneficio, porque buscamos llegar a las personas de 18 a 64 años que no tienen ningún ingreso laboral, ni del Estado Nacional o Provincial. Desde ahora y hasta dentro de 15 días se concretará el pago del beneficio”, relató.

Hiller explicó que “También los monotributristas que siguen inscripto y aunque no tengan ningún movimiento en los últimos meses, ellos tampoco serán incluidos en este refuerzo alimentario”.

Resaltó que “Estamos buscando llegar a las personas que están en situación de indigencia, excluidos en extrema vulnerabilidad, es decir que se trata de personas que no tienen los ingresos para poder llevar un plato de comida a sus casas; considerando además los ingresos de los padres del grupo familiar o de los hijos mayores de 18 años”.

“Estamos atendiendo en nuestras oficinas del ANSES, en la página web y vemos a estar en el Centro de Veteranos de Malvinas de zona sur durante el martes y miércoles; mientras que el jueves y viernes lo haremos en la sede de Zona Norte”, concluyó.