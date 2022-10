Hernández presentó un listado de obras para incorporar al presupuesto 2023

Esta semana la Diputada Nacional del Frente de Todos por Chubut, Estela Hernández le hizo llegar al titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Carlos Heller, nuevas propuestas para ser revisadas o incorporadas a la Ley de Presupuesto en beneficio de la Provincia del Chubut.

La Ley de Leyes será debatida próximamente en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y es por esta razón que la legisladora consideró necesario hacer estos nuevos aportes entendiendo que algunas de las obras que necesitan especialmente las de las localidades de Trelew, Rawson, El Hoyo y Lago Puelo no han sido incorporadas.

“Somos conscientes de que el país está atravesando una dura crisis y que debemos ser austeros a la hora de delinear el presupuesto. Es el deseo de todos que esta ley de leyes sea algo real, algo factible de concretar y no un listado de posibles cosas que debido a la inestabilidad en el contexto económico producto de la pandemia y ahora de lo que está provocando la guerra luego se torne algo imposible, pero también hay obras que por su urgencia no pueden seguir esperando y que son muy relevantes como las de pavimentación”, subrayó Hernández.

En relación a la propuesta elevada a Heller, señaló que el pedido en sí es el que le hicieron los intendentes con quienes se comunicó personalmente para conocer de cerca el estado de las obras anteriormente comprometidas o aquellas que deseaban sumar a lo que previamente ya se acordó entre el Gobernador y el equipo del Ministerio de Economía de la Nación.Hern