Hernández: “No trataron la Ley de Etiquetado como hecho político”

Estela Hernández, diputada nacional del Frente de Todos por Chubut, señaló a LU4 que los legisladores de la oposición no bajaron al recinto para tratar la Ley de Etiquetado como un “hecho político” o porque “están a favor del lobby empresario”.

“Fue bastante lamentable lo que sucedió que este proyecto de ley venía muy trabajado, con aprobación del Senado y mucho trabajo en las comisiones, pero no se pudo aprobar porque la oposición se negó a dar cuórum” indicó.

La diputada agregó que “La Ley de Etiquetado es una cuestión de soberanía alimentaria, no sólo porque debe garantizarse la alimentación sino porque es necesario contar con la información de cada alimento que se propone con la incorporación del octógono informativo en el frente visible de los paquetes”.

Para Hernández, “Es una ley transversal que tenía la firma de 15 o más diputado de la oposición, pero finalmente los diputados opositores no ingresaron al recinto aunque estaban en el Congreso. El hecho fue claramente político más que por los contenidos de la ley, perjudicando a la población y corriendo los plazos para que las empresas puedan hacer las modificaciones; sino habría que pensar que están a favor de los lobbys empresarios”.

Sobre las argumentaciones entorno de otras leyes sostuvo que “Me preguntaron desde la provincia si estaba de acuerdo con habilitar el tratamiento de la Ley Ovina y dije que sí, pero que debían haber pedido el tratamiento sobre tablas; más allá que yo no estoy en contra de una ley que beneficia a nuestra provincia y en ningún momento se dijo que esas leyes no se iban a tratar”.

Finalmente resaltó que “Hace meses la oposición viene exigiendo presencialidad plena pero en la primera oportunidad que tenían de estar en el reciento se quedaron tomando café y mirando entre las cortinas”.