Hernández: “Aprobamos el mejor acuerdo posible para evitar el default”

Estela Hernández, diputada nacional del Frente de Todos por Chubut, señaló a LU4 la importancia de la aprobación del acuerdo con el FMI y lo que significó tener que acompañarlo.

“Venimos con reuniones desde el domingo para ver como llegar al mejor lugar, sabiendo que tener que acordar con el FMI no es un tema grato y que no querríamos estar haciendo; pero también sabemos que es una herramienta para hacer menos complejo el plan de gobierno después de dos años de pandemia”, sostuvo.

“Por supuesto que no estamos de acuerdo con el Fondo y ni mucho menos con la deuda que nosotros no tomamos y fue heredada; pero no aprobarlo era mantener las cadenas que nos atan de pie y manos con el FMI. Tenemos que bregar por la independencia económica del país y mientras más se dilate esto más consecuencias habrá”, agregó.

La legisladora indicó que “Tenemos la responsabilidad de entender que estábamos a las puertas de un default y se buscó llegar al mejor acuerdo que se podía conseguir, mientras la oposición no se hizo cargo de que fueron ellos los que nos llevaron al FMI y que la plata se fugó”.

En ese marco, enfatizó que “Para muchas provincias, como la nuestra, la no aprobación de este acuerdo representaría un nuevo problema para el Estado provincial, los Municipios y las propias empresas que buscan crecer”.

Distanciamiento oficialista

Respecto de las posturas encontradas dentro del propio oficialismo, Hernández manifestó que “Muchos compañeros nos plantearon el desacuerdo desde el primer día con sus argumentos válidos, pero había que tomar decisiones y lamentablemente tuvimos que transitar este trago amargo en el que no querríamos estar; pero por primera vez fue el Congreso quien aprobó el plan sostenibilidad”.

“Como bien lo dijeron el presidente y el ministro Guzmán este programa no va a afectar el trabajo, a los jubilados y que no habrá reforma laboral y previsional, apuntando al crecimiento”, remarcó.

Finalmente puso énfasis en que “Es un momento del país y de la historia que es muy difícil, por eso debemos ponernos a trabajar unidos por las leyes que el pueblo necesita; más allá de la forma en que voto cada uno de los compañeros y sin perder de vista que somos parte de un frente heterogéneo en el que debe primer el bien de todos”.