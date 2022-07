Hernández: “Ahora con Massa la política tiene que arreglar la economía”

Estela Hernández, diputada nacional por Chubut del Frente de Todos, manifestó a LU4 que “Se venía hablando de la sumatoria de Sergio Massa al Poder Ejecutivo y ahora se confirmó su asunción en el Ministerio de Economía, para de esa manera unificar varios ministerios y relaciones con organismos multilaterales”.

“Creo en lo personal que algún tipo de cambia había que hacer, quizás debió haber sido antes que asumiera Silvina Batakis, aunque ella asumirá al frente del Banco Nación con una tarea muy importante”, agregó.

La Legisladora sostuvo que “Hay que recomponer las reservas, apuntar a la exportación y bajar la inflación que se hace insoportable para los jubilados y los trabajadores porque no hay plata que alcance; pero más que nada los avances tienen que ser políticos para que se acomode también la economía”.

En cuanto al reemplazo del nuevo ministro de Economía explicó que “Nos citaron para tratar el tema de Sergio Massa el lunes y hay dos opciones, una es que renuncie a su banca y la otra es que pida licencia, pero no podemos quedarnos con un diputado menos”.

“También habrá que decidir la presidencia de la Cámara, porque con números muy justos que tenemos es muy importante el rol de la de Presidencia de la Cámara. Hasta ayer circulaba muy fuerte el nombre de Cecilia Moreau y a mí me gusta porque sería la primera mujer en presidir la Cámara de Diputados”, concluyó.