Hernán Torres Guerrero cuestionó las críticas de Máximo Kirchner contra Alberto Fernández

El director general de Proyectos Estratégicos de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, Hernán Torres Guerrero, respaldó la gestión de Alberto Fernández y relativizó las críticas de Cristina Fernández y Máximo Kirchner contra el Presidente de la Nación. Aseguró que existe el albertismo pero que ante todo son “kirchneristas ortodoxos”.

“Alberto fue fundador del kirchnerismo, nosotros somos kirchneristas ortodoxos. El Albertismo existe, aunque Alberto no quiera”, aseguró Hernán Torres Guerrero, quien de esa manera salió al cruce de las críticas internas surgidas contra Alberto Fernández.

En ese sentido destacó el reciente discurso de Cristina Fernández en el encuentro de la UOM. “Cristina es una dirigente de gran peso, se lo ganó todo solita y en la cancha. Su discurso es tan bueno que da para amplias interpretaciones, depende desde dónde uno lo vea. Habló de Alberto y de Massa, y dijo que este es nuestro gobierno. Lo importante es que le bajó el tono a la virulenta y estéril discusión que tenemos dentro del FdT”, aseguró.

Por el contrario, relativizó los dardos lanzados por Máximo Kirchner en el congreso del PJ bonaerense. “Eso fue una discusión de café, la importante es Cristina”, afirmó Hernán Torres Guerrero.

De todas formas, advirtió que coincidía “en eso de que la política no es para aventureros. Alberto Fernández desde los 16 años hace política. Llegó solito a ser todo lo que fue y es. Fue el candidato a Presidente porque era la única persona que podía juntar todos los pedacitos del FdT”.

Luego de destacar que en todas las áreas de gobierno existe representación de los espacios que conforman el FdT, no dudó en afirmar que “Alberto es el tipo más valiente que hay, cualquier otro habría pateado el tablero con todas las faltas de respeto que tuvo”.

En ese contexto consideró que “cuando un compañero critica a otro compañero es porque está perdiendo de vista al enemigo. Máximo está equivocado”.

Finalmente, cuando se le preguntó si apoyaba una reelección de Alberto Fernández, respondió: “No importa quién esté al frente. En particular quisiera que fuera Alberto, pero nosotros queremos lo mejor para el país. Quiero que el FdT le pueda ganar a la derecha, pero con la realidad. Esto no es para aventureros que se creen vanguardistas”, concluyó.