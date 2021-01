Herido de bala en las 1008

Hoy a la mañana, ingresó al hospital Regional un hombre herido de bala en su pierna izquierda. Se trata de Enrique Barros, de 35 años, quien dijo haber sido herido por tres desconocidos cerca de su vivienda en las 1008.

“Me pegaron un tiro cuando estaba yendo a mi casa. Yo vivo en las 1008”, dijo el hombre que, si bien no quiso hacer la denuncia, presentó el caso ante el oficial de policía de guardia en el hospital.

Más allá de no hacer la denuncia, el efectivo policial comunicó la novedad a la comisaría y como consecuencia el responsable de la misma ordenó la correspondiente entrevista policial, en la que Barros reiteró su relato.

“Yo me encontraba yendo a mi casa en el edificio 64 cuando me paran tres sujetos, con rostro tapado, me piden fuego no les di porque no tenía y uno de ellos me da un tiro en la rodilla. Me pegaron y me sacaron el celular y se van corriendo, no pude ver el arma ni a ellos tampoco, igual no quiero denunciar…». , reiteró.

De inmediato se hicieron las diligencias del caso que, por el tiempo transcurrido y la falta de denuncia concreta, no dieron resultado alguno. Barros está herido en la rodilla izquierda, con orificio de entrada y salida encontrándose fuera de peligro.