Heredia: “La absolución es un fallo carente de ética y buena fe”

Verónica Heredia, abogada defensora de la víctima de “La manada” de Playa Unión, expresó a LU4 que tras el fallo absolutorio esperan que el Superior Tribunal de Justicia convoque a un nuevo juicio y de lo contrario apelarán a la Corte Suprema y los organismos internacionales.

“Esta absolución es un retroceso en todo lo que desde el ámbito nacional e internacional se trabaja respecto de la perspectiva de género, no es una cuestión ideológica sino derecho positivo y obligaciones que tienen los jueces y las juezas a la hora de fallar y los Ministerios Públicos a la hora de investigar”, manifestó.

La letrada indicó que “No puede ser que desde los tribunales se avale que los acusados puedan mentir para tener una estrategia de defensa, puedan falsear y mentir ante los jueces pensando que no se sabrá si se abrirá otra causa por falso testimonio. Esto no solamente violenta los principios básicos del debido proceso, sino que se trata de un fallo carente de ética y de buena fe”.

Para Heredia, “Las juezas no se animan a decir claramente que para ellas la joven consintió, sino que se escudan en que no se probó que no consintió. Con este eufemismo tácito en realidad están diciendo que consintió a pesar de los numerosos testimonios de que la joven estaba muy borracha y no se acordaba de nada”.

“Las juezas culpan a la víctima de todo, no solamente de su propio abuso, sino de la absolución porque la culpan de no haber ido a declarar. La propia perito confirmó que la víctima no recuerda absolutamente nada del día cuando ocurrió, pero las juezas resolvieron a pesar que no recordaba nada, además de los maltratos que sufrieron las otras testigos” agregó.

En ese marco sostuvo que “Los abogados defensores reclamaban un debate secreto, que eso no existe como tal, pero así finalmente transcurrió el debate que fue en secreto y ni los familiares de la víctima pudieron permanecer en el juicio; mientras el padre de uno de los acusados permaneció todos los días hostigando a los testigos y la víctima”.

Ante los próximos pasos a seguir, adelantó que “Esta impugnación la debe resolver la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, pero sabemos que nunca se cumplen los plazos procesales y ese es uno de los temas que reclamamos para una reforma judicial donde además haya sanciones cuando no se cumplen los plazos. La resolución debería ser el llamado a un nuevo juicio”.

Finalmente anticipó que “Si el Superior Tribunal de Justicia no resuelve la realización de un nuevo juicio vamos a recurrir a la Corte Suprema y a los organismos internacionales, porque este fallo ha provocado un gran interés por la cantidad de violaciones grupales que existen en el mundo y que son parte de la cultura machista”.