Heredia: “Esperamos la sentencia del jury a los jueces por el caso de Lucía Pérez”

Verónica Heredia, abogada especializada en género, señaló a LU4 en el marco del 8M que “Estuve trabajando todo el día con un debate y no pude parar como lo hicieron muchas mujeres para visibilizar que sigue existiendo esta violencia estructural del Estado; pero vi las manifestaciones en todo le país y me sentí representado por ellas en las calles”.

La letrada señaló que “El caso de Lucía Pérez no es el primero ni el último, pero marcó una bisagra por la respuesta del Poder Judicial, generó el primer paro de mujeres en el país y hay muchas expectativas por la sentencia que se dictará por la sentencia que se conocerá la semana que viene”.

https://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2023/03/VERONICA-HEREDIA-2.mp3

En ese marco sostuvo que “La acusación contra los jueces no es porque no se hayan valorado las pruebas de una manera distinta, sino que los jueces analizaron la conducta de Lucía presumiendo que estaba muerta en lugar de analizar la conducta de los sujetos activos del proceso”.

“Así como vimos que las juezas de Chubut, en la causa de violación grupal, presumieron conductas y con sesgos machistas y misóginos actuaron con su sentencia; de esa misma manera actuaron estos jueces que llevamos al jury de enjuiciamiento”, concluyó.