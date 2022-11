Heredia: «El fallo del Superior Tribunal fomenta la violencia hacia las mujeres»

La abogada Verónica Heredia, que patrocina a la víctima de la violación grupal denunciada en Playa Unión, adelantó que recurrirán la absolución ante la Corte Suprema y aseveró que “el fallo del Superior (STJ) reproduce y fomenta la violencia hacia las mujeres y las diversidades”

“Hay 10 días para presentar el recurso extraordinario federal -y- luego están las instancias internacionales en caso de un fallo adverso”, explicó en declaraciones con Radio 3, reconociendo que “sabemos del tiempo que se toma la Corte y el desprestigio que tiene”.

Heredia enfatizó que “nuestra intención es seguir recurriendo esta resolución”. “Tenemos la jurisprudencia que nos avala en cuanto a que este fallo debe ser revocado, tanto el del Tribunal de juicio como el del Superior (STJ) porque reproduce y fomenta la violencia hacia las mujeres y las diversidades”, expresó.

En cuanto al fallo del STJ, “me sorprendió por la violencia. Una siempre tiene expectativas cuando recurre pero no mucha porque son temas que son complicados de resolver y tenemos un sistema misógino y discriminador pero me sorprendió la violencia del fallo”.

“El STJ emitió una gacetilla y resaltan que la joven no haya ido a declarar, recargan sobre la falta de testimonio a pesar de calificarla como ‘víctima amnésica’, es como decir ‘victima muerta’ que tampoco declara”, lamentó.

Además, “resaltan la falta de testigos presenciales, que no es cierta; porque los testigos presenciales fueron a mentir a favor de los imputados y eso no lo aclaran. Los Tribunales reconocen y admiten que los testigos presenciales mintieron pero a favor de los imputados”.

“Está probado que los imputados mintieron pero todo el tiempo (los jueces) dan vuelta los argumentos para cargar sobre la víctima, para sostener la absoluciones dictada por el Tribunal de Juicio”, apuntó la letrada.

Un punto importante que remarcó Heredia fue que este fallo “sienta jurisprudencia y por eso tenemos que seguir recurriendo”, ya que afectará a casos que a futuro pudieran denunciarse. “Esta jurisprudencia debe ser modificada y algún tribunal con perspectiva de género, respetuoso de los Derechos Humanos y el debido proceso” juzgar el caso, cerró.