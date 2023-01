Hay cinco familias autoevacuadas en Fracción 14 y 15

Vecinos de la zona denuncian calles anegadas producto de las lluvias y reclaman no recibir respuestas de parte del Municipio.

Mabel Guerrero, vecina en Fracción 14 y 15, en diálogo con Comodoro 24 manifestó que actualmente el barrio se encuentra totalmente intransitable. Mencionó que el colectivo acortó su recorrido y la frecuencia en la zona.

“Siempre que llueve estamos complicados […] hay calles no tuvieron una buena pasada de máquinas o un buen enripiado, calles que hace mucho tiempo no se tocan y nosotros los vecinos lo padecemos siempre” resaltó.

A su vez, manifestó su preocupación respecto a la circulación del tránsito en el sitio, “hay vehículos haciendo zigzag, con peligro de chocar contra otros vehículos o que se terminen estrellando con las viviendas”.

Se notificaron de cinco familias autoevacuadas. “Les entró agua de forma impresionante, perdieron absolutamente todo”, detalló.

Tanto la entrada como la salida al barrio se encuentra complicada debido a las “lagunas” por la excesiva acumulación de agua. Guerrero expresó que se pidieron en reiteradas veces la ayuda de parte del Municipio, previo a las lluvias, para poner las calles en condiciones ante las eventuales precipitaciones.

“Cada vez que llueve nos sentimos más desanimados, pareciera que no existiéramos para Comodoro […] agota todo esto, todas las tormentas las pasamos mal, no hay ninguna que no sea así. No tuvimos ni siquiera limpieza en lo sanjones”, remarcó.