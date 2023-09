Hackeo a la Policía Federal Argentina

La Policía Federal Argentina informó sobre una nueva maniobra de estafa en la que resulta parte damnificada Institución, enmarcada en la modalidad de phishing, la cual utiliza técnicas de suplantación de identidad, teniendo como finalidad infectar diferentes dispositivos informáticos con un malware del tipo “troyano”, lo que fuera detectado por el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), dependiente de la División Seguridad Informática.

Tal es así que los ciberdelincuentes envían correos electrónicos maliciosos, los que se pueden identificar con alguno de los siguientes asuntos: “DENUNCIAS DE DELITOS FEDERALES – SOLICITAR QUE SE CITE AL DEMANDADO, CITACIÓN POLICIAL ELECTRÓNICA”, los cuales provienen de distintas cuentas de correos falsas, las que intentan suplantar la identidad de la Policía Federal Argentina.

Asimismo, se caracteriza por intimar a la persona que recepciona el correo en cuestión con una citación judicial, adjuntándose un link con el objeto de proveer más información. Que al hacer clic en este último se procede a efectuar la descarga del archivo malicioso que, de ejecutarlo, puede afectar de manera inmediata la seguridad del equipo informático.

A raíz de ello tomó intervención al Dr. Matías GRONDONA, de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, quien dispuso la correspondiente judicialización del hecho, con la respectiva intervención de la División DELITOS TECNOLÓGICOS de esta Institución, por ser dicha unidad especialista en delitos de esta índole.

Dada las características particulares del hecho en cuestión, es que la Policía Federal Argentina considera primordial poner en conocimiento y alertar a la ciudadanía sobre esta nueva maniobra delictiva, como así también transmitir una serie de recomendaciones, en el caso de recibir un correo de las características enunciadas como ser:

– No abrir ningún tipo de correo que contenga de asunto “CITACIÓN”, ni que hayan sido enviados por cuentas que no contengan el dominio @policiafederal.gov.ar. Se recuerda que ninguna Dependencia de esta Institución realiza diligencias de notificaciones a la ciudadanía a través de medios digitales.

– En caso de abrir el correo electrónico de estas características, bajo ningún motivo ejecutar el link adjunto, ni descargar ningún archivo adjunto, ya que ello vulneraría el dispositivo electrónico con archivos corruptos como malwares, o que podrían comprometer los datos sensibles del mismo, pudiendo resultar víctimas potenciales de la maniobra descripta y denominada como “phishing”.

– De no haber respetado lo mencionado en el punto anterior, se solicita contactarse de forma inmediata con la División DELITOS TECNOLÓGICOS de la Policía Federal Argentina por medio del teléfono 113197-1660.