Hace tres años, el ARA San Juan zarpaba desde Ushuaia

“El 8 de noviembre es un día muy especial por distintos motivos. Es el día en el que zarpó del puerto Ushuaia el ARA San Juan”, recordó Luis Tagliapietra, en diálogo con La Posta Comodorense.

El abogado, como seguramente el resto de los familiares, dijo que “es un día muy fuerte porque es el último que todos pudimos hablar con nuestros hijos. Yo recuerdo lo que hablamos el día 6, cuando me decía que llegó bien, que el otro día lo tenían libre y que iba a visitar Ushuaia, ir a la zona franca para comprarle un perfume para su mamá, como regalo de navidad. Perfume que nunca llegó”, apuntó, con la voz quebrada.

Luis también recordó su consejo de padre. “Le dije que no pierda el tiempo hablando conmigo, que recorra la ciudad que es hermosa. Le dije que saliera, que ya nos íbamos a ver cuando regresara a Mar del Plata, tomando una cerveza… En fin, esas cosas son las que ahora uno se arrepiente, de no haber conversado más. Si yo hubiese sabido lo que se ahora de cómo estaba el submarino, obviamente no lo dejaba subir. Ni el perfume, ni la cerveza llegaron, porque lo que no llegaron fueron ninguno de los 44”, lamentó.

El dolor se mezcla con la expectativa favorable que los querellantes tienen en la causa central y también en las paralelas que se abrieron, como la relativa al espionaje que se hizo desde el gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri.

“Luego de las audiencias del 29 al 31 de octubre, en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, que fueron sorprendentemente buenas, tenemos esperanzas. Allí dijimos todo lo que teníamos que decir. Ahora tenemos que esperar el análisis de los camaristas. Notamos buena predisposición de los Fiscales, que pidieron indagar a Macri, Aguad y Srur, así que estamos confiados”.

“Hace tres años que venimos luchando, primero en búsqueda de nuestros hijos, luego de la verdad y la justicia. En lugar de ser apoyados, fuimos perseguidos y hasta espiados. Ahora, tras tanta lucha y persecución, tenemos la esperanza de tener la verdad y que sean castigados los que tienen que ser castigados” concluyó.

El 8 de noviembre

El ARA San Juan zarpó de la capital de Tierra del Fuego, el 8 de noviembre de 2017 a las 12. El 15 de noviembre la Armada perdió contacto con la nave cuando se encontraba a 432 kilómetros de la costa, a la altura de la provincia de Chubut.

El submarino, con 46 personas, ya que Humberto Vilte y Adrián Rothlisberger descendieron en Ushuaia, había llegado a Tierra del Fuego como parte de un viaje de patrullaje marítimo en el Atlántico Sur, que también incluyó tareas de adiestramiento de personal y ejercicios militares.

Luego de un gran operativo de búsqueda, que se montó en Comodoro Rivadavia y en el que participaron fuerzas militares de todo el mundo, el submarino dejó de buscarse ya que, por el tiempo transcurrido, no había posibilidades de que los marinos estuviesen vivos.

El 17 de noviembre de 2018, la empresa privada Ocean Infinity, que fue contratada por el gobierno nacional, concluyó su búsqueda, cuando halló al submarino muy cerca del punto de último contacto y a 907 metros de profundidad, allí donde muchos aseguran que no se quiso buscar para encontrar a los submarinistas.