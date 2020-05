Gustavo Sastre criticó las aperturas de Arcioni y confirmó ruptura en el bloque

“La molestia viene porque nosotros habíamos estado en desacuerdo con varias medidas del decreto anterior y las modificamos con resoluciones propias, siendo uno de los pocos municipios que no adhirió a todas las actividades recreativas”, explicó Sastre.

El jefe comunal madrynense agregó que “Así fue como comenzamos a reunirnos con instituciones para poder armar protocolos para ciertas actividades flexibilizadas y después de diez días de trabajo nos encontramos, de golpe y porrazo, con nuevas aperturas que nos tira por la borda el trabajo de todos esos días”.

Carrera de aperturas

Respecto de esas nuevas aperturas señaló que “Hay una cierta confusión o desmanejo de algunos temas, porque al no consultar a los intendentes se desperdicia la posibilidad de achicar el margen de error en un gobierno provincial que muchas veces genera esta problemática por no consultar”.

“Yo no soy de la idea de la flexibilización masiva que otros colegas han generado, muchos parece que quieren estar en una grilla de largada para ver quien habilita más actividades; creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque el problema no ha llegado a toda la Argentina con la potencia que se proyecta, por eso tenemos que ser muy cuidadosos para después no poder subsanarlos más adelante”, expresó el intendente.

En ese marco, sostuvo que “Ahora hemos adherido a varias de las flexibilizaciones del nuevo decreto provincial, pero más allá de que nos compartimos entendemos que no podemos generarle tanta confusión a la gente; la gente adrede o no termina agarrándose a lo que más le conviene porque hay normativas diferentes”.

Ruptura de bloque y falta de diálogo

Sastre interpretó que la separación de nueve diputados del bloque oficialista de Chubut al Frente es una ruptura.

“Estoy muy abocado a mi trabajo institucional y creo que no son momentos para hacer política, pero por lo que hablé hace unos días con algunos diputados con ellos también se genera esta falta de diálogo y creo que se terminan tomando medidas donde no todos están de acuerdo; lo que termina generando un ruptura que para nada ayuda a un gobierno que tiene que estar tomando medidas urgentes por la situación que se atraviesa”, aseveró.

Finalmente reveló que “Si tenemos que hablar lo hacemos, pero no tenemos un diálogo muy frecuente con el gobernador”.

