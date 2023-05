Guillermo Spina: «El piso de negociación paritaria debe ser un punto más que el índice de inflación mensual”

Lo afirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut (SITRAED), Guillermo Spina. Cuestionó los efectos de la alta inflación a nivel nacional y de los endeudamientos provinciales.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Chubut (SITRAED), Guillermo Spina, reclamó que “el piso de negociación” en las paritarias “debe ser de un punto más que lo establecido como

índice inflacionario mensual”, y consideró “imperioso” que el Gobierno vuelva al “sistema de paritarias cortas”.

Spina se manifestó en el contexto de la última convocatoria que el Gobierno del Chubut realizó a paritarias, para el próximo 24 de mayo.

En este marco indicó: “Desde SITRAED creemos que un docente que recién se inicia debe tener un salario al menos igual que la canasta básica. Debe poder sostenerse con su salario. Y actualmente no está pasando”.

De manera adicional, dijo, “es imperioso volver al sistema de paritarias cortas”. Y, en este sentido, indicó: “El piso de negociación debe ser un punto más de lo establecido como índice inflacionario mensual”.

Aunque sostuvo que de esa manera “lo único que lograremos será la no pérdida del poder adquisitivo mensual”, afirmó después que “es necesario en estas paritarias lograr un recupero salarial del poder adquisitivo ya perdido en los años anteriores” producto de la alta inflación.

Al respecto analizó: “Esta más que claro que con el proceso inflacionario que el Gobierno de Fernández no puede frenar, no podemos ser los trabajadores los perjudicados por esta inoperancia del Gobierno”.

Además, a nivel provincial, dijo, “ya estamos padeciendo los efectos de los endeudamientos sistemáticos producidos por los diferentes Gobiernos del Chubut desde ya hace más de una década”. “La inflación, sumada a la deficiente administración, generan un combo angustiante y muy perjudicial para todos los trabajadores”, finalizó.