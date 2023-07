Gudiño: “Si somos tantos marrones no entiendo por qué no exigimos igualdad”

David Gudiño, realizador del cortometraje “Argentina no es blanca”, comentó a LU4 que “La verdad que cuando hice el cortometraje no me imaginé que iba tener tanta represión y justo ayer se conoció la sentencia contra policías que asesinaron a Lucas González por ser marrón. Lo asesinaron por odio racial y estamos en un momento en que hablar de racismo en la Argentina no es una hipótesis sino algo real”.

Para el entrevistado, “Poder estar en la Feria del Libro va a ser muy movilizante como persona y artista porque vengo trabajando este tema de lo racial junto al Colectivo de Identidad Marrón”.

Luego resaltó que “Hay una visibilización de nuestra problemática por en este concepto de la post modernidad porque la belleza y la buena presencia tienen un color, pero los que entramos en esos límites comenzamos a hacer otras cosas y en estos 40 años de democracia somos la primera generación que terminamos una formación universitaria para pensar y volvernos a mirar”.

Gudiño manifestó que “Si somos tantos marrones en la Argentina no entiendo por qué no estamos exigiendo una igualdad, ahí hay que hacer un trabajo de revalorización y recuperación porque es complejo decir soy marrón o indígena en el mundo actual”.

Anticipó que “El sábado en un taller de arte y comunicación vamos a intentar un contenido de Comodoro Rivadavia y mañana viernes tenemos la charla a las 20.45 horas de performance serie marrón”.

Finalmente recordó que “Luego del asesinato de George Floyd en el 2020 se contrapuso que hay muchos chicos marrones asesinados en el país y no hay que irse muy lejos para encontrar ese racismo entre nosotros. Después surgió la idea de hacer algo en Tick-Tok porque me decían a cuánto esta el tomate y frente a esos cortometrajes racistas surgió el cortometraje para que vean lo que se siente y lo que a uno le pasa”.