Gremios estatales suspenden asambleas y movilizaciones por el coronavirus

El avance del coronavirus generó que los gremios estatales debieran suspender sus asambleas y movilizaciones para evitar contagios del COVID-19. El primero en hacerlo fue el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut quien recomendó que todas aquellas personas que son consideradas de riesgo permanezcan en sus casas.

Lo mismo ocurre con el cuerpo de delegados del Hospital Regional quien aseguró que adhirió a la recomendación de evitar la aglomeración de personas o lo implique riesgo de contagio pero mantienen las medidas de fuerza como retenciones de servicio total o parcial.

“No abandonamos la lucha por el pago en tiempo y forma de nuestros salarios, pago del 100% de la cláusula gatillo y defensa de la Salud Pública y demás reclamos al gobierno de Arcioni”, consideraron.

Además, exigieron al Ministerio de Salud de Chubut, a la dirección del Area Programática y del Hospital que “que cuiden a los que cuidan” garantizando contar con los insumos correspondientes que implican las medidas de bioseguridad.

En este sentido, se dejó en claro que los trabajadores de la Salud que se encuentran cumpliendo funciones y estén dentro de los grupos de riesgo como inmunocomprometidos en general, puedan acogerse a la licencia preventiva.

ATE PIDE NO TRABAJAR

Por otro lado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) solicitó al Gobierno provincial que dicte la no prestación laboral hasta el 31 de marzo en todo Chubut para todos los sectores de trabajo, exceptuando los servicios esenciales puestos al servicio de la emergencia. También exigieron que la gestión de Mariano Arcioni brinde una fecha de pago de los haberes de febrero. “Vemos con preocupación que al día de la fecha que no existe un cronograma de pagos que lleve tranquilidad a los jubilados y resuelva las necesidades alimentarias de aquello trabajadores que perciben sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta familiar (rangos 1 y 2). Tampoco se tiene información de una fecha cierta de pago y a quiénes abarcaría, generando incertidumbre y desánimo en miles de trabajadores y trabajadoras estatales. Por otra parte, resulta imprescindible atender con mayor presupuesto las instituciones de la ley 114 (hogares de adultos mayores, niños y adolescentes) y programas dependientes del Ministerio de Familia”, aseguraron desde ATE.

ESCUELAS SIN DOCENTES

En tanto, los docentes exigieron igualdad en las medidas de prevención del contagio del COVID-19 por lo que pidieron que suspensión de las clases sea para toda la comunidad escolar: estudiantes, docentes y auxiliares. Por lo que no asistirán a sus lugares de trabajo hasta el 31 de marzo.

“Tal el caso de las guardias pedagógicas, nos manifestamos en rechazo a las mismas, ya que serían acciones contrarias a los protocolos sobre prevención. Del mismo modo hacemos extensivo este rechazo, respecto a la convocatoria a los auxiliares de la educación, en virtud de garantizar el comedor escolar”, afirmaron desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh).

“Exhortamos al gobierno a que arbitre los medios necesarios, a fin de garantizar viandas para los estudiantes que concurren a los comedores de las escuelas y que las mismas puedan ser retiradas por sus familias, asistiendo así a los sectores más vulnerables de la población”, agregaron.