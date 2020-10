Gremios estatales plantearon los atrasos salariales a legisladores nacionales

“Nosotros venimos insistiendo con ser atendidos desde hace mucho tiempo por el gobernador provincia y por los legisladores, pero hasta ahora no hemos podido hacerlo; aunque ayer conseguimos reunirnos con los legisladores nacionales de la provincia”, expresó.

Capón sostuvo que “La propuesta que hacen para salir del pago escalonado es pagar una masa salarial completa el 10 de noviembre, pero quedaría pendiente la mitad de los sueldos de agosto, todo septiembre y el medio aguinaldo”.

“A los legisladores nacionales le propusimos hacer modificaciones especiales a nival nacional para aplicar la Ley Tributaria Extraordinaria que planteamos desde hace años, como en el caso de los parques eólicos en otros sectores y la reparación histórica para la provincia para recuperar lo que se perdió desde 1986 con la Coparticipación nacional”, explicó.

La dirigente de ATECh manifestó que “Sobre el tema de la minería, siete de los ocho legisladores porque el senador Mario Pais no estaba presente, todos se han posicionado en contra de la megaminería. Eso fue importante para dar tranquilidad que la salida a la crisis no es la megaminería, que además no dejaría mucha contaminación”.

En cuanto al tema del recorte de horas cátedra indicó que junto al SiTraEd han efectuado “presentaciones cautelares a nivel provincial, con la sumatoria de una en Trelew, Puerto Madryn y se hará una en Esquel; pero vamos a insistir con un amparo colectivo después que se expida el gobernador en el ámbito administrativo”.

