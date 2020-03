Grazzini: “Hemos ingresado en una cesación de pago interna”

“Hace más de un mes el ministro de Economía (Oscar Antonena) hizo una presentación con los números y el déficit provincial, evidentemente el mensaje no llegó o se alcanza a comprender, hasta que se dice en palabras duras y términos concretos. En cuanto a la situación de quebranto no sucede porque el Estado cumple religiosamente con sus compromisos internacionales, pero hemos ingresado en una cesación de pago interna”, explicó Grazzini.

El funcionario indicó que “con los recursos propios y sin ninguna ayuda más que la emisión de Letras, la provincia ha venido haciendo frente tanto a la deuda como al funcionamiento del Estado; pero la realidad es muy dura y difícil”.

Respecto de las leyes votadas ayer por la Legislatura expresó que “hace dos meses habíamos presentado un plan de reestructuración del Estado y el paquete de leyes fue aprobado recién ayer, de ahí en más vamos a comenzar a transitar un camino de reordenamiento estructural como financiero para empezar a tener un poco más de recursos propios para mejorar”.

Reperfilamiento de deuda

Grazzini sostuvo que “jamás ningún tenedor de bonos de la provincia de Chubut dijo o emitió opinión sobre la reestructuración de la deuda y nosotros desconocimos a la firma que hizo algún tipo de crítica, ya que la provincia cumplió con todos los vencimientos de la deuda que se tomó desde el 2012 hasta el 2016. No hay ninguna toma de deuda porque no se pudo tomar nuevo endeudamientos”.

En tránsito para poder renegociar la deuda provincial, manifestó que “en cuanto al reperfilamiento de la deuda estamos esperando que se terminen las negociaciones nacionales y hay recomendaciones técnicas que hizo el ministro de Economía de la Nación (Martín Guzmán), donde se hacen especificaciones sobre cuáles son los pasos a seguir en el reperfilamiento de deuda y estamos siguiendo las recomendaciones del Gobierno nacional. Recién después de que termine Nación saldrá Chubut a reperfilar, aunque estamos bastante avanzados respecto de las otras provincias”.

“Cuando se termine el reperfilamiento nacional la provincia tendrá que discutir de qué forma se puede reestructura la deuda, se pueden modificar las condiciones de pago pero no las condiciones legales del acuerdo contraído”, sostuvo.

Reunión de emergencia

Grazzini reveló que hubo ayer en encuentro de emergencia con los ministros del Gabinete. “El gobernador convocó anoche a una reunión de todos los ministros para poner en mano de cada uno los temas más urgente a resolver y de cómo vamos a avanzar porque hay que tomar una noción del problema y así comenzar a trabajar con el paquete de leyes que se aprobó ayer”, admitió.

Luego indicó que “la provincia no ha salido a colar Letras del Tesoro que teníamos mensuales, nos autorizaron nuevas emisiones, pero todavía no las colocamos en el mercado”.

Tras explicar que el mecanismo del pago de deuda a los bonistas se efectúa con los ingresos por regalías que se retienen en un Fideicomiso y cuando se saldan los vencimientos recién se liberan los fondos sobrantes, Grazzini manifestó que “a partir del reordenamiento del Estado y de la puesta en marcha de a poco vamos a ir solucionando la situación financiera provincial”.

Finalmente sobre el controvertido aumento de sueldo del gobernador y la planta política de funcionarios, Grazzini señaló que “ese proyecto fue retirado, aunque no se modificó la minuta con que se había enviado originalmente”.

La Posta