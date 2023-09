Gran expectativa por la llegada del 16° Festival Nacional de Cortometrajes «Corto Rodado» en Comodoro

Organizado por la Secretaría de Cultura entre el 28 de septiembre y el 1° de octubre, se llevará a cabo el Festival Nacional de Cortometrajes “Corto Rodado” 2023. El mismo será en el Centro Cultural y contará con distintas propuestas de gran envergadura relacionadas a este ámbito.

Entre las iniciativas se desarrollarán capacitaciones, muestras en competencia de cortometrajes, ofreciendo un importante contenido de realizadores independientes de todo el país. Asimismo, importantes figuras del mundo del cine llegarán a la ciudad para dictar diferentes charlas y seminarios de diferentes temáticas en torno al cine.

Sobre el tema, la titular de Cultura Liliana Peralta, adelantó que “la selección de cortometrajes fue muy intensa ya que participaron muchos creadores de todo el país. Para la competencia nacional, regional y categoría Muestra Oficial recibimos más de 50 cortos de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Salta, Catamarca, Jujuy, Río Negro y Chubut, lo cual demuestra la cantidad de realizadores en potencia que tiene muestro país”, subrayó Peralta.

En la misma línea, sostuvo que “serán días en los cuales Comodoro respirará del mejor cine argentino e independiente. Si bien el epicentro del festival será la competencia oficial, habrá una agenda intensa de actividades en esta iniciativa nacional que difunde la producción audiovisual independiente hace 16 años”.

Proyecciones

Durante el festival, además de la proyección de las diferentes categorías en competencia y de muestra, se llevará adelante el Ciclo de Cine Latinoamericano, programación que se desarrolla en conjunto con Fundación PROA y TECPETROL.

Entre películas que se proyectarán, se destaca “Argentina 1985”, de Santiago Mitre, en dos funciones diferentes: una destinada a las escuelas secundarias, con reserva previa al teléfono 297-4468654 o al mail cortorodado@comodoro.gov.ar, y otra que contará con la proyección y charla junto a la directora de Arte, Micaela Saiegh, el jueves 28 a las 09:00 horas en el auditorio del Centro Cultural. En tanto, a las 19:00 horas -también en el auditorio del Centro Cultural- será la proyección más charla, apta para público en general con la misma disertante.

Otra de las proyecciones será “El Suplente”, de Diego Lerman, el viernes 29 a las 20:00 horas en el auditorio del Centro Cultural, y, por último, el sábado 30, a las 20:00 horas, se proyectará “La Huesera”, de Michelle Garza.

Finalmente, el Ciclo de Animación “Mujeres Animadoras”, tendrá su espacio a las 17:00 horas del sábado 30 de septiembre en el auditorio del Centro Cultural. Se trata de cortometrajes dirigidos por mujeres que conforman una muestra del talento, la creatividad y la diversidad de las voces femeninas en el campo de la animación argentina.

La selección del ciclo fue realizada por la subgerencia de Animación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales con la siguiente grilla de programación:

-“Bosquecito” (Paulina Muratore)

-“Después del eclipse” (Bea R. Blankenhorst)

-“Om” (Gabriela Fernández)

-“Mis Miedos” (Claudia Ruiz)

-“Caso #100” (Juli Tagger)

Capacitaciones y talleres

El festival ofrecerá a la comunidad diversas capacitaciones, seminarios, talleres y charlas de participación libre y gratuita para contribuir en la creación de producciones de calidad. Las propuestas son dictadas por docentes y personalidades de la industria audiovisual a nivel local, regional y nacional para adolescentes y adultos.

– Charla sobre “Dirección de Arte en el Cine” (disertante Micaela Saiegh), viernes 29 de septiembre a las 10:00 horas en el auditorio del Centro Cultural, sin inscripción previa, por orden de llegada.

-Taller “Retórica Fotográfica, el arte de contar una historia”, por Casandra Mora. El taller está orientado a evolucionar el proceso creativo individual, efectuando actividades para que puedan jugar y explorar el relato con imágenes, por lo tanto, es requisito contar con conocimiento básico en fotografía y cámara digital. Al finalizar el taller, se realizará una muestra colectiva de las obras obtenidas, con un total de 5 encuentros y previa inscripción para el día 26 de septiembre a las 10:00 horas, en el Centro de Información Pública.

-Taller Intensivo de Realización Audiovisual. Una práctica intensiva del lenguaje que en 5 días desafía al ejercicio de la realización audiovisual, desde la idea hasta el montaje. Escribir, grabar, componer, discutir, consensuar, editar y proyectar se encuentran entre las herramientas que se dictarán. Con inscripción previa para el 27 de septiembre a las 10:00 horas.

Los interesados en participar o informarse sobre las capacitaciones podrán enviar un correo electrónico a cortorodado@comodoro.gov.ar o comunicarse al 297-4468654 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Sobre la competencia nacional y regional

Los cortos en competencia nacional que serán proyectados durante el festival son: “Las Estrategas” de Fabricio Centorbi (ficción – Mendoza), “Cuentos excepcionales de un equipo femenino: Las Rojas” de Tom Espinoza (ficción – Buenos Aires), “Carlos Montaña” de Itatí Romero (animación – Buenos Aires), “Huellas” de Carmen Garzón (animación – Buenos Aires), “Cheikh” de Gastón Escudero (documental – Buenos Aires), “Yo se Vir” de Javier Jorge (documental-Jujuy), “Ultima hiedra bajo el sol” de Juan Ignacio Ceballos (ficción – Buenos Aires), “El ultimo café” de Kevin Eisenberg (ficción – Buenos Aires), “El Omega” de Lautaro Mazzuca (ficción – Buenos Aires), “Capuchita Roja” de Diego Alejandro y Margarita Peralta (ficción – Buenos Aires), “Porcelanas” de María Florencia López Campero (ficción – Buenos Aires), “Revuelto Gramajo” de Mariela Elizabeth Robles y Ulises Milea (ficción – Buenos Aires), “Canción de verano para una chica de la playa” de Nicolás Montes (animación – Buenos Aires), “Talcahuano” de Ramiro Velazco (ficción – Buenos Aires), “Vida y la torta de Chocolate” de Rodrigo Elizalde (ficción – Buenos Aires), “Patricio y Libia, ¿Me lo Puedo Quedar?” de Rosario Carlino (animación – Córdoba), “El trueno” de Isabel Titiro (animación – Buenos Aires), “Mara, la elefanta” de Luciano Nacci (documental – Río Negro) y “Slave” de Luciano Naccim (ficción – Río Negro).

En tanto, en competencia regional participarán “Alpacafe” de Abi García Nahuelanca (animación – Comodoro Rivadavia), “He has never ever eaten a cake” de Alejo Estrabou (ficción – El Bolsón, Río Negro), “Ambar” de Triana Costes (animación – Comodoro Rivadavia), “Fluir” de Fabián Soto (animación – El Bolsón, Río Negro), “Reencuentro” de Dana González (ficción – Puerto Madryn, Chubut), “El espantapájaros” de Ivan Portillo (animación – Comodoro Rivadavia), “La bruja de Lenga” de Llao Lautaro Navarra (ficción – El Bolsón, Río Negro), “Monkiki” de Nestor Morey (documental – Rada Tilly, Chubut), “Kuruf” de Valentina Núñez (animación – Comodoro Rivadavia), “Del caminar en el viento” de Ramiro Ontiveros (ficción – El Bolsón, Río Negro), “Victoria del Carmen” de Victoria Robledo (documental – Comodoro Rivadavia) y “Opera Magna” de Fabricio Sauer (ficción – Comodoro Rivadavia).

Finalmente, en la Categoría Muestra Oficial se encuentran seleccionados: “Claveles Rojos” de Matias Ciminari (ficción – La Plata, Buenos Aires), “Coral en el Valle” de Alejandro Gallo Bermúdez (documental – Salta), “Mongueleiñ” de Guadalupe Cahuimpan (animación – El Bolsón, Río Negro), “La Herencia” Patricia Sánchez Baldazzi (ficción – La Plata, Buenos Aires), “Los amorosos océanos de tiempo” de Marcelo Saldivia (ficción – Córdoba).

Jurados

En esta oportunidad, el festival contará con los destacados jurados entre los que se encuentran la directora de arte Micaela Saiegh, de la multipremiada película “Argentina 1985”; la licenciada de cine y TV María Eugenia Verón, de la provincia de Córdoba, última ganadora de la Competencia Nacional del Festival Corto Rodado con su obra “Los Vendedores de Tortugas”; y el productor audiovisual Esteban Musacchio, de nuestra ciudad, ganador del Premio a Mejor Diseño de Locaciones del Festival de Cine de Mar del Plata, con la película filmada en la Patagonia “Tres Hermanos”.