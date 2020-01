Goodman ratificó que «así» no empieza el ciclo lectivo

Goodman reclamó tener acceso al Plan de Reestructuración del Estado, que ya ingresó a la Legislatura, y afirmó que “Tenemos que conocerlo a ciencia cierta porque ahora tenemos solo titulares. Hasta ayer no todos los diputados tenían el supuesto proyecto y después supimos que lo que estaba presentado no era literalmente el texto del proyecto”.

En diálogo con Cadena 3 expresó que “quisiéramos estar tranquilos pero no hay certeza de un cronograma de pago como tampoco los hubo del aguinaldo hasta que lo depositaron”; y sobre el congelamiento salarial por 180 días agregó que “tenemos que discutir todo. Si me hablan de congelar, congelen todo, no solo los salarios; porque si no eso se llama ajuste”.

Consultado sobre el inicio del ciclo lectivo 2020, Goodman advirtió tomar una determinación en este momento “es muy complicado. El Gobierno no cumple con sus obligaciones y no hace nada para poder cumplirlas”.

Aunque el Ministro de Infraestructura, Gustavo Aguilera, expresó hoy que los establecimientos educativos están en condiciones para iniciar el dictado de clases en la provincia, Goodman sostuvo que “hay escuelas donde no se está haciendo nada”.

“Esto tiene una cola muy larga, no es de ayer. Hoy solo el 20% de los trabajadores cobró sus salarios. El 18 de febrero volvemos a las escuelas y la semana siguiente es el día del inicio del ciclo lectivo –pero- si no están dadas las condiciones que hemos puesto y son claras, no iniciaremos el ciclo lectivo. La responsabilidad es de Mariano Arcioni, no de los docentes”, remarcó el dirigente de ATECh.

Finalmente, Goodman expresó que “vamos a defender todos nuestros puestos de trabajo, que no tienen que ver con una variable económica, sino que tienen que ver con un derecho y una obligación que tiene este país que es la Educación”.