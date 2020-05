Goodman desmintió que haya cuestionado las movilizaciones docentes

“Cada uno de nosotros esta en derecho de entender cuál es la forma para llevar adelante el reclamo. Desde algún sector, en virtud de un mensaje de Twitter, que suscribí en el día de ayer, que no tiene que ver con la Provincia sino con otras movilizaciones y es mi parecer sobre esas movilizaciones y no sobre otras actitudes que han tomado los compañeros”. Así el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) desmintió supuestas críticas a las movilizaciones docentes en toda la provincia en reclamo del pago de los salarios atrasados por parte de la gestión de Mariano Arcioni.

“Nosotros lo hemos discutido con los compañeros cuando nos reunimos de forma virtual. Es una alternativa que se evaluó y no contaba con el apoyo mayoritario. No fue porque no estuviésemos de acuerdo con el reclamo de los meses adeudados y con el destrato que sufrimos los trabajadores estatales. Estamos todos de acuerdo con ese reclamo pero mayoritariamente en la reunión se manifestaron la mayoría a favor de respetar el aislamiento obligatorio. Hay un montón de formas de reclamar. Yo no puedo calificarlas o decir que no salgan a reclamar algo que venimos haciendo hace tres años”, aseguró.

En este marco, Goodman aseguró que hoy se presentaron ante la justicia porque se incumplió con el pago del incentivo docente y que denunciarán ante fueros nacionales la situación que se vive en Chubut.

“Nosotros lo evaluamos en su momento la última vez que la presento fue la Regional Sur. Nosotros elegimos en 2018 una acción de amparo y una ejecutiva, esta última es ejecutar lo que las partes tienen acordado es decir que el Estado tiene que pagar antes del cuarto día hábil. Ambas fueron respondidas de forma identifica. Y no lo hicimos solos, sino que lo hicimos con la Mesa de Unidad Sindical (MUS)”, manifestó.

“Yo tengo mis calificativos ante las decisiones que toman los magistrados me queda claro que se entienden como un poder independiente deberían fallar a favor de lo que le estamos pidiendo. Deberían decir que el Estado debe cumplir y pagar en tiempo y forma y que se inhiben por estar en la misma situación. El planteo es que no pueden fallar libremente. Es contradictorio porque si ellos son trabajadores y forman parte de uno de los tres poderes del Estado debería fallar a favor. Cuando eso no se hace vamos a fueros nacionales y al fuero de la organización internacional del trabajo que entendemos que le va a hacer los recaudos necesarios a la nación argentina y de ahí a Chubut”, destacó.

Asimismo, el dirigente gremial cuestionó al diputado nacional por Chubut, Santiago Igon, por no expresarse a favor de la ley tributaria en la provincia que viene impulsado la MUS. “Ahora estamos pidiendo que se expidan sobre la tributaria extraordinaria sobre el impuesto a la riqueza y la tributaria extraordinaria que es la que presentarnos en Chubut. A ejemplo del diputado Igon, el milita el proyecto nacional pero nunca lo escuche nivel provincial decir nada sobre que esa ley sería necesaria en Chubut para poder garantizar fondos que tienen la provincias como los supermercados porque si hay alguien que ha ganado en esta crisis son ellos. No han perdido clientela y han doblegado sus ganancias”, cuestionó

