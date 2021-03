González: “El PJ nacional tiene una paridad de género nunca vista”

Nancy González, senadora por Chubut, señaló a La Pota Comodorense Radio su beneplácito con la asunción de Alberto Fernández como máximo referente del PJ nacional y subrayó la importancia de la paridad de género en la nueva conducción partidaria.

“Desde ayer Alberto Fernández se convirtió en el presidente del PJ nacional, en un acto donde había diferentes sectores militantes y el apoyo a su gestión esta todos los días con la alianza con la que llegamos al gobierno”, indicó.

La senadora agregó que “Estamos muy contentos y como mujeres estar representadas por una mujer como lo es la compañera Cristina Álvarez Rodríguez, mostrando una paridad de género nunca vista en los partidos políticos; pero además porque en la conducción esta representadas todas las provincias”.

Para González, “No se trata solamente de que las listas se llenen de mujeres para cumplir con la paridad de género, sino de tener más mujeres cumpliendo roles y participado en política y en los partidos; caminando a la par mujeres y hombres”.

La legisladora chubutense sostuvo que “El trabajo del compañero (José Luis) Gioja fue excelente, luchó mucho por la unidad de todos los sectores del Justicialismo. Esta alianza es completamente necesaria porque cuando no estuvimos juntos ya sabemos lo que pasó, con un país endeudado y si atender las necesidades de la gente. Ahora necesitamos esta alianza para salir de la crisis en la que nos dejaron el gobierno de Macri y Cambiemos”.

Finalmente, expresó que “En Chubut todavía no empezamos a hablar de candidaturas porque no es tiempo de hacerlo aún, pero apela a que podamos hacerlo todos los justicialistas juntos en una lista de unidad. Falta tiempo y será tema de conversaciones, acuerdos y alianzas. Tenemos que pensar que los representantes que elijamos por Chubut son los que necesita nuestro Gobierno nacional”.

