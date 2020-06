Gómez Alcorta aseguró que lo de Rivarola no es casualidad

Autoridades provinciales encabezaron este mediodía en el Salón de los Constituyentes de Casa de Gobiernom en Rawson, un encuentro con la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, quien arribo este sábado a la provincia para dialogar con funcionarios y movimientos feministas de la provincia.

Durante la recepción estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Social, Mujer, Familia y Juventud, Cecilia Torres Otarola, el secretario General de la Gobernación, Andrés Meiszner; los ministros de Educación, Florencia Perata; de Economía, Oscar Antonena, y de Salud, Fabián Puratich y el fiscal de Estado; Andrés Giacomone; la gerenta general del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Ivana Papaianni; la diputada nacional, Estela Hernández, diputadas provinciales, subsecretarias y directoras provinciales, entre otras presentes.

Al respecto, el secretario general de Gobierno, Andrés Meiszner, transmitió el saludo del gobernador, Mariano Arcioni, que por problemas de agenda no pudo estar presente, y realzó “el acompañamiento del mandatario provincial en una temática tan sensible”.

“Hoy atravesamos una cuestión no solo judicial, sino una problemática de políticas que la sociedad quiere cambiar y que la provincia, a través de la Ministra Torres Otarola, va a llevar adelante”, precisó el funcionario provincial y agregó que “es importante discutir, avanzar en la materia y este debate será una bisagra importantísima porque visibilizar este debate a nivel nacional y desde la provincia es sumamente importante”.

Meiszner señaló que “hoy en una cuestión tan sensible como lo pasado en Chubut con la causa judicial donde se ha expuesto a la víctima en un proceso difamante, es importante visibilizarlo a nivel nacional e impulsar cambios en todos los poderes del Estado”.

Perspectiva de género

En tanto, la Ministra Torres Otarola señaló que “estamos reunidos por un motivo especial, desde el gabinete de la provincia estamos trabajando en la articulación para que en algún momento pudiéramos abordar el área de diversidad y género con la Ministra y todo su equipo”.

“Hemos avanzado en cuestiones importantes en términos de leyes en los últimos 5 años. Vemos con agrado poder juntarnos con los diferentes actores teniendo en cuenta las medidas preventivas por COVID 19. Queremos remarcar la mirada de perspectiva de género, poder avanzar con todas las cuestiones que tiene que ver con la lucha de género”, remarcó la Ministra.

Asimismo, la funcionaria agregó que “es un momento que nos permite crecer, estar todos juntos en una sola vereda en la lucha feminista, quiero agradecer a todos los presentes. Poner en valor la lucha de más de 5 años desde el poder legislativo de la provincia, donde encabecé junto a la diputada Hernández, en ese entonces, el Ministro Grazzini que fue parte de la cámara, junto a Florencia Papaiani quienes acompañaron la lucha por la Ley Micaela”.

“Esas acciones son inicializaciones de leyes y hoy nos permite hacerlo efectivo. Cuando arrancamos en la etapa del ejecutivo la primera acción fue poner en vigencia el cupo trans. En aquel momento nos respaldó Alba Rueda, quien es parte del gabinete nacional y nos respaldó el Gobernador Arcioni. Además venimos abordando todas las articulaciones de urgencia con respecto al aumento de cantidad de casos de violencia familiar”, señaló la Ministra.

Torres Otarola, remarcó que además “abordamos el área de juventud, trabajamos en este cambio de paradigma. Siempre Argentina ha sido un lugar de vanguardia, y nosotros como provincia fuimos impulsores de muchas leyes, la paridad de género, la perspectiva de género, y vamos a avanzar en todo lo que podamos”.

Cambio de paradigma

En tanto, la Ministra Gómez Alcorta destacó que “tuvimos la posibilidad de compartir una mesa con funcionarios y funcionarias de la provincia, compartir a través de videoconferencia con Organizaciones de la Sociedad Civil de la provincia. Trabajamos a partir del caso que ha tomado estado público en la posibilidad de poner una deuda histórica de cómo pensar un Poder Judicial con perspectiva de género, poner en la agenda política y judicial las transformaciones que necesitamos”.

“Entendemos que no es un caso aislado sino el modo que trabaja el poder judicial por cantidad de efectos e intentamos poner en agenda la falta de mujeres en los cargos jerárquicos del Poder Judicial, la ausencia de estándares probatorios diferenciados para distintos delitos por violencia de género. La ausencia de capacitaciones, pensar en observatorios para destacar las buenas prácticas. Debemos entender que esto no es optativo, que cada poder político y judicial se trasforme o no sino, es una obligación estatal por los compromisos asumidos a nivel mundial.