Gómez adelantó que el martes habría solución para los salarios policiales

Miguel Gómez, comisario en jefe de la Policía de Chubut, señaló a LU4 que el próximo martes se produciría una propuesta superadora por parte del gobierno para cancelar los sueldos policiales y las deudas existentes con el sector.

“Ayer se iba a realizar una reunión para tratar el tema del sueldo pendiente al mes de abril y otra serie de retroactivos. Antes de entrar al encuentro nos llegaron rumores que había sectores que se habían cobrado de una manera mejor, por levante el teléfono y hablé con el ministro de Seguridad para preguntarle si sabía del tema y que eso que estaba sucediendo era muy distinto”, relató.

Gómez agregó que “El me manifiesta su rechazo a la situación y con desazón volví a la jefatura para manifestarle lo que estaba sucediendo al personal que hacía varias horas que estaba esperando. Como dato optimista se comunicó el gobernador y el propio ministro de Seguridad me manifestó que el martes tendremos alguna noticia favorable”.

Para el titular de la Jefatura, “El personal policial estuvo desde el día uno batallando con la pandemia, aprendiendo y aunque se cometieron errores nunca hubo mala voluntad; inclusive algunos se han contagiado y varios perdieron la vida”.

Luego indicó que “El propio gobernador siempre nos dijo que íbamos a ser los primeros en estar considerados por el tema de los haberes, en las mismas o mejores condiciones; pero no te que esto que estaba sucediendo ayer no era conteste con esos beneficios claros para el personal policial”.

Finalmente, sostuvo que “Hoy los grandes logros policiales en materia salarial se ven perjudicados por la pandemia y por la licuación de los sueldos, lo que hace que sea una situación preocupante. No ha renunciado nadie y pero si el ministro lo hacía, no nos quedaba otra que hacerlo con todo la cúpula policial”.